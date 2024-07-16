Роберта Метсола переизбрана на пост главы Европарламента

Представительница фракции христианских демократов в Европейском парламенте (ЕП) Роберта Метсола останется на посту председательницы ЕП на новый срок. За ее переизбрание на первом заседании Европарламента нового созыва во вторник, 16 июля, проголосовали 562 из 623 депутатов.

Ранее сообщалось, что Метсола останется в этой должности на следующие 2,5 года в результате договоренностей между парламентскими фракциями христианских демократов, социал-демократов и либералов. Единственным альтернативным кандидатом на голосовании была испанка Ирене Монтеро из фракции левых. В поддержку Монтеро высказался 61 евродепутат. В январе 2022 года Роберта Метсола стала первым депутатом из Мальты на посту главы Европарламента, а также самым молодым спикером в истории ЕП - ей тогда было 43 года.

Депутатами Европарламента избраны далеко не только профессиональные политики, отмечает агентство AFP. Так, среди них - капитан спасательного судна Sea-Watch-3, доставившего в Италию нелегальных беженцев, немка Карола Ракете (Carola Rackete), болгарский рэпер Христо Претов, австрийская экоактивистка Лена Шиллинг, 24-летний Tiktok- и Youtube-блогер Фидиас Панайоту с Кипра и другие.

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