МИЛЫЕ ФОТО | Рождение чуда: на Муху появился на свет детеныш зебры

“Действительно, поздно вечером в субботу в нашем парке животных родился маленький милый, для нас седьмой по счету, жеребенок зебры“, — прокомментировали Хелена и Элмет Эрик, владельцы страусиной фермы и парка животных Муху. Они заверили, что роды прошли очень хорошо: „Уже утром радостно резвился в саду!“

Зебры содержатся на страусиной ферме Муху с 2012 года. Помимо зебр, семья уже 25 лет держат страусов, как на это указывает и название.

Кроме этого, у них живут красные кенгуру, эму, альпаки, пони и дикобразы. „Но с осени 2023 года у нас появились особенные ослы Пуату, самые большие ослы в мире“, — добавили владельцы.

Посетить страусиную ферму и парк животных Муху можно уже в эти выходные, когда пройдет День открытых хуторов. Ферма будет открыта как в субботу, так и в воскресенье.

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