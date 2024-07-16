ФОТО и ВИДЕО | Состоялась торжественная презентация Килиана Мбаппе в „Реале“, на которой француз дважды поцеловал эмблему испанского клуба

Француз подписал контракт с мадридским клубом до 2029 года на официальной церемонии вместе с президентом „Мадрида“ Флорентино Перес.

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в „Реале“ прошла на стадионе „Сантьяго Бернабеу“.

Презентация француза собрала полный стадион. Сообщалось, что ее должны были посетить более 80 000 человек. На церемонии присутствовал бывший игрок и тренер „Реала“ Зинедин Зидан.

После подписания контракта форвард попозировал с футболкой „Реала“ с номером 9.

„Всем привет. Я попробую говорить по-испански. Я много лет мечтал играть за „Реал“ Мадрид, и сегодня моя мечта сбывается. Я счастливый мальчик. Я хочу поблагодарить президента Флорентино Переса, который доверился мне с первого дня. Сегодня сбылась мечта. Я вижу, как плачет моя мама“, — сказал Мбаппе на своей презентации в качестве игрока „Реала“.

„Я горжусь тем, что осуществил свою мечту и стал игроком лучшего клуба в истории футбола. Я не хочу говорить больше, иначе заплачу“, — добавил Мбаппе.

После произнесения торжественной речи Мбаппе поцеловал эмблему „Реала“ на футболке. Затем, после традиционной чеканки мяча, нападающий сделал это еще раз.

Мбаппе мог перейти в мадридский „Реал“ бесплатно летом 2022 года, но тогда француз решил продлить контракт с „ПСЖ“.

Килиан выступал за „ПСЖ“ с 2017 года и в составе парижского клуба 6 раз выиграл Лигу 1, 4 раза – Кубок Франции, 3 раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.

За семь лет в составе парижан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 256 голов и 108 результативных передач в 308 матчах.

До выступления за ПСЖ Мбаппе играл за „Монако“, с которым выиграл чемпионат Франции.

В минувшем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за „ПСЖ“ 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает французского форварда в 180 миллионов евро. В минувшем сезоне мадридский „Реал“ выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале „Боруссию“ Дортмунд (2:0).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.