Футбол
16.07.2024, 13:09

Гарет Саутгейт покидает сборную Англии

 
Добавлено обращение Гарета Саутгейта к болельщикам
Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт
ФОТО: Paul Terry/CSM via ZUMA Press Wire | Scanpix

Гарет Саутгейт покинул пост тренера сборной Англии. Об сообщает футбольная ассоциация Англии (FA).

Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила на официальном сайте, что возглавляющий сборную страны Гарет Саутгейт принял решение покинуть свой пост.

„После 102 игр и почти восьми лет руководства Гарет Саутгейт объявил, что покидает пост тренера“, — гласит опубликованное в социальной сети X сборной Англии сообщение.

Официальный сайт сборной Англии опубликовал обращение Гарета Саутгейта к болельщикам после ухода с поста тренера Англии.

„Для меня как гордого англичанина было честью всей жизни играть за Англию и руководить ее сборной. Это значило для меня все, и я отдал этому делу все свои силы.

Но пришло время перемен и новой главы. Финал в Берлине против Испании в воскресенье стал моей последней игрой в качестве тренера сборной Англии.

Я присоединился к Футбольной ассоциации в 2011 году, полный решимости улучшить английский футбол. За это время, включая восемь лет на посту главного тренера мужской сборной Англии, меня поддерживали замечательные люди, которым я сердечно благодарен.

У меня не могло быть лучшего партнера, чем Стив Холланд. Он один из самых талантливых тренеров своего поколения и оказал огромное влияние.

Мне выпала честь руководить большой группой игроков в 102 играх. Каждый из них гордился тем, что носит футболку с тремя львами, и они были примером для своей страны во многих отношениях.

Состав, который мы привезли в Германию, полон впечатляющих молодых талантов, и они могут выиграть трофей, о котором мы все мечтаем. Я горжусь ими, и надеюсь, что мы поддержим игроков и команду на „Сент-Джорджес-Парке“ (тренировочный центр футбольных сборных Англии в городе Бёртон-апон-Трент - прим. ред.), и Футбольную ассоциацию, которая каждый день стремится улучшить английский футбол и понимает, какую силу имеет футбол для позитивных изменений.

Особую благодарность я выражаю помощникам, которые оказывали игрокам и мне неустанную поддержку на протяжении последних восьми лет. Их усердие и преданность вдохновляли меня каждый день, и я так им благодарен — великолепной „команде за командой“.

У нас лучшие болельщики в мире, и их поддержка значила для меня все. Я болельщик Англии и всегда им буду.

Я с нетерпением жду возможности наблюдать и праздновать, как игроки создают новые особенные воспоминания и вдохновляют нацию, как мы знаем, они могут.

Спасибо, Англия, за все“, — говорится в обращении Саутгейта.

В финале чемпионата Европы 2024 года сборная Испании обыграла команду Англии со счётом 2:1. Таким образом, команда Англии потерпела второе подряд поражение в финале Евро. 53-летний Гарет Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года.

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