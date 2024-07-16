Гарет Саутгейт покидает сборную Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила на официальном сайте, что возглавляющий сборную страны Гарет Саутгейт принял решение покинуть свой пост.

„После 102 игр и почти восьми лет руководства Гарет Саутгейт объявил, что покидает пост тренера“, — гласит опубликованное в социальной сети X сборной Англии сообщение.

Официальный сайт сборной Англии опубликовал обращение Гарета Саутгейта к болельщикам после ухода с поста тренера Англии.

„Для меня как гордого англичанина было честью всей жизни играть за Англию и руководить ее сборной. Это значило для меня все, и я отдал этому делу все свои силы.

Но пришло время перемен и новой главы. Финал в Берлине против Испании в воскресенье стал моей последней игрой в качестве тренера сборной Англии.

Я присоединился к Футбольной ассоциации в 2011 году, полный решимости улучшить английский футбол. За это время, включая восемь лет на посту главного тренера мужской сборной Англии, меня поддерживали замечательные люди, которым я сердечно благодарен.

У меня не могло быть лучшего партнера, чем Стив Холланд. Он один из самых талантливых тренеров своего поколения и оказал огромное влияние.

Мне выпала честь руководить большой группой игроков в 102 играх. Каждый из них гордился тем, что носит футболку с тремя львами, и они были примером для своей страны во многих отношениях.

Состав, который мы привезли в Германию, полон впечатляющих молодых талантов, и они могут выиграть трофей, о котором мы все мечтаем. Я горжусь ими, и надеюсь, что мы поддержим игроков и команду на „Сент-Джорджес-Парке“ (тренировочный центр футбольных сборных Англии в городе Бёртон-апон-Трент - прим. ред.), и Футбольную ассоциацию, которая каждый день стремится улучшить английский футбол и понимает, какую силу имеет футбол для позитивных изменений.