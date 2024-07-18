МНЕНИЕ | Это скользкое слово „мир“

В-третьих, терминология обращения даже не удивляет - шокирует: „конфликт между Россией и Украиной“, „конфликт в Украине“. Редакция „Новой газеты“, опубликовавшая письмо, справедливо ссылается на российскую цензуру, запрещающую определенные обороты речи вроде слова „ война “ (оно заменено звездочками). Но это единственный известный нам и всему миру, не обязанному подчиняться требованиям Кремля, текст обращения. И он фактически уравнивает жертву агрессии и агрессора.

Во-вторых, список адресатов тоже странный. Призыв к религиозным авторитетам поднять свой голос „за мир“ еще как-то можно понять, хотя они и так говорят о мире каждый день - безуспешно. Призыв к вечно парализованной ООН и воюющим сторонам - тоже. Но почему выделены Европейский парламент и Парламентская ассамблея ПАСЕ? Почему нобелиаты не обращаются к британскому парламенту и Конгрессу США ? Ко всем парламентам мира, в конце концов?

Начну, казалось бы, с незначительного момента. Русская версия обращения почему-то скопом называет всех религиозных лидеров „их преосвященствами“, то есть понижает их до уровня обычных епископов. В английском тексте папа римский и далай-лама названы правильно - „их святейшествами“. Вселенский патриарх Варфоломей титулован неправильно в обоих случаях. По официальному протоколу к нему следует обращаться „ваше всесвятейшество“. Вроде бы мелочь. Но если, готовя свой текст, авторы и их помощники не удосужились заглянуть в Википедию, то сразу возникает сомнение в том, насколько важно для них это обращение.

Нобелевские премии присуждают не ангелам, а людям. Которым свойственно ошибаться, а иногда и лукавить. Обращение 51 лауреата , включая Светлану Алексиевич и Дмитрия Муратова, к папе римскому, вселенскому патриарху, далай-ламе, а также Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы и „воюющим сторонам“ о немедленном прекращении огня между Россией и Украиной и в секторе Газа - далеко не первое в истории доказательство этого банального факта.

В-четвертых, страдает логическими изъянами аргументация обращения: мол, из-за войны страдают от голода страны Африки и окружающая среда, разрастается миграция, а производители оружия богатеют. Плюс „жертвы войны“ - люди 30-40 лет, самого „детородного возраста“. Плюс всем угрожает „ядерная катастрофа“ (то есть бойтесь угроз Путина?) Поэтому нужно срочно прекратить огонь, обменять пленных и „начать переговоры“. Переговоры о чем? Оружия просит жертва агрессии - справедливо ли лишать ее возможности защищаться? Немедленное прекращение огня фактически оставляет под контролем агрессора незаконно захваченную землю - это соответствует Уставу ООН, к которой апеллируют подписавшие письмо? Наконец, те самые „жертвы 30-40 лет“ - это военнослужащие по обе стороны фронта. Они - участники войны. Если их таковыми не назвать, то обращение - сплошное упражнение в эзоповом языке. Если это требование кремлевских цензоров, то не понятно, почему их требования распространяются на весь мир. И стоило ли тогда писать и подписывать этот странный текст?

При чем здесь сектор Газа?

В-пятых, в самом конце, как засадный полк на Куликово поле, в обращение вдруг врывается „конфликт в секторе Газа“, ни разу до того не упомянутый. Получается, что весь предыдущий текст, подписанный нобелиатами, - это и о войне Израиля с ХАМАС, то есть явлении принципиально иного исторического, политического и военного характера, чем война России против Украины? Возникает ощущение, что авторы письма, кто бы они ни были, почувствовали: значительная часть лауреатов по каким-то причинам не подпишет текст, если речь в нем пойдет только об Украине.

Борцы с Израилем знают, чего хотят