„Раз попробовав чёрной икры очень трудно возвращаться к спинке минтая“, - кинокритик о фильме „Жалость“

Фильм греческого режиссёра Бабиса Макридиса „Жалость“, как мне показалось, о том же, о чём говорил Энди Уорхол, когда говорил о пятнадцати минутах славы, выпадающих на долю всех и каждого в наше изменившееся время. Только в чуть более причудливой конфигурации. Если смысл высказывания Уорхола, упрощая, можно свести к тому, что век информационных технологий ознаменовался до какой-то степени если не роланбартовской смертью автора (упрощая, молодец, да!), то, во всяком случае, размыванием его образа до такой степени, что каждый из многомиллиардного человечества в какой-то момент своей жизни станет автором-акционистом, к которому, пусть на короткое означенное время, будет приковано внимание планеты всей – или какой-то её части – то Макридис, конечно, извращает эту сентенцию.

По Макридису, человеку нужно внимание. И не ироническое внимание постоянно подстёбывающих приятелей, не занудное ровное внимание семьи и коллег, а искреннее, участливое внимание, направленное на него как личность страдающую в этом полном страдания мире. И самый естественный и простой способ получить эти пятнадцать, в общей сложности, минут внимания – это пережить смерть кого-то из близких. Ну или умирание, попадание в кому, что для главного героя фильма до какого-то момента приравнивается к смерти. Все будут тебе сочувствовать, все будут проявлять участие и оказывать мелкие знаки внимания. Жалость к себе может достичь небывалых высот, выплёскиваться в ежедневных – по графику – слезах, от которых, несомненно, становится легче и появляется возможность прожить этот наступивший день, как-то волоча на себе бремя своего горя. Человек, так близко соприкоснувшийся со смертью, в глазах окружающих выглядит как человек, которого надо оберегать и ни в коем случае не оставлять одного, к которому нужно проявлять сердечность и участие.