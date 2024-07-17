Покушение на Трампа, „бычий глаз“, или История одного термина

Вы уже наверняка слышали о том, что группа законодателей-республиканцев обвинила президента США Джо Байдена в том, что именно его предвыборная риторика привела к покушению на Дональда Трампа. Всему виной — комментарий действующего президента, который он сделал во время частного телефонного разговора с донорами. По данным издания Politico, Байден сказал: „У меня есть одна задача — победить Дональда Трампа. Я абсолютно уверен, что лучше меня никто не сможет это сделать. Так что хватит уже говорить о дебатах. It’s time to put Trump in a bullseye“. Последнюю фразу, которая и заставила республиканцев сделать выводы о том, что Байден „отдавал приказы“, я намеренно написала по-английски, чтобы мы смогли разобраться в том, что же это за термин такой — bullseye, и как его лучше перевести.

Вариант перевода, который мне попадался чаще других — „поставить Трампа в центр мишени“. Попадались также варианты „пора сделать Трампа мишенью“ и даже „поставить мишень на Трампа“.

Вот какие определения дает слову bullseye старейший американский словарь Merriam-Webster: „Очень твердые шарообразные конфеты“.

Круглый кусок стекла, особенно с выпуклостью в центре.

Центр мишени (в прямом значении) или (в переносном) — что-то центральное или решающее. Выстрел, который попадает „в яблочко“. А также в целом то, что точно достигает желаемой цели.

Сам термин bullseye/бычий глаз известен со времен Средневековья. Им обозначали, в частности, след от специального инструмента для изготовления оконных стекол. Сгусток расплавленного стекла прикрепляли к шесту и быстро вращали, чтобы превратить его в большой диск, из которого потом можно было вырезать окна. Центр такого „раскрученного“ стекла обычно был толще, с небольшим углублением от шеста — вот эту точку и называли „бычьим глазом“. Значение „мишень“ у слова bullseye фиксируется только с 1833 года (по некоторым оценкам, чуть раньше).

Но это было историческо-лирическое отступление...