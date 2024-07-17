Покушение на Трампа, „бычий глаз“, или История одного термина(1)
Блогер, журналист и знаток русского языка Ксения Туркова в начале каждой недели составляет словарь ушедшей недели, в котором рассматривает произошедшие в мире события и говорит о том, как они влияют на язык.
Вы уже наверняка слышали о том, что группа законодателей-республиканцев обвинила президента США Джо Байдена в том, что именно его предвыборная риторика привела к покушению на Дональда Трампа. Всему виной — комментарий действующего президента, который он сделал во время частного телефонного разговора с донорами. По данным издания Politico, Байден сказал: „У меня есть одна задача — победить Дональда Трампа. Я абсолютно уверен, что лучше меня никто не сможет это сделать. Так что хватит уже говорить о дебатах. It’s time to put Trump in a bullseye“. Последнюю фразу, которая и заставила республиканцев сделать выводы о том, что Байден „отдавал приказы“, я намеренно написала по-английски, чтобы мы смогли разобраться в том, что же это за термин такой — bullseye, и как его лучше перевести.
Вариант перевода, который мне попадался чаще других — „поставить Трампа в центр мишени“. Попадались также варианты „пора сделать Трампа мишенью“ и даже „поставить мишень на Трампа“.
Вот какие определения дает слову bullseye старейший американский словарь Merriam-Webster: „Очень твердые шарообразные конфеты“.
Круглый кусок стекла, особенно с выпуклостью в центре.
Центр мишени (в прямом значении) или (в переносном) — что-то центральное или решающее. Выстрел, который попадает „в яблочко“. А также в целом то, что точно достигает желаемой цели.
Сам термин bullseye/бычий глаз известен со времен Средневековья. Им обозначали, в частности, след от специального инструмента для изготовления оконных стекол. Сгусток расплавленного стекла прикрепляли к шесту и быстро вращали, чтобы превратить его в большой диск, из которого потом можно было вырезать окна. Центр такого „раскрученного“ стекла обычно был толще, с небольшим углублением от шеста — вот эту точку и называли „бычьим глазом“. Значение „мишень“ у слова bullseye фиксируется только с 1833 года (по некоторым оценкам, чуть раньше).
Но это было историческо-лирическое отступление...
Как же можно перевести фразу, к которой апеллируют обвиняющие Байдена республиканцы? Вероятно, как „Настало время нацелиться на (проигрыш) Трампа“. Или — „Настало время взять Трампа на мушку“. Конечно, даже если Байден действительно такое сказал, речь идет о метафоре. Однако накануне сложных выборов, в ситуации, когда атмосфера в обществе предельно накалена, с такими метафорами надо быть предельно осторожным. Цена и вес слова сейчас велики, как никогда. А метафоры во время войн, кризисов и других катаклизмов вообще часто становятся особенно опасными. Вспомните когда-то привычные выражения, которые мы раньше спокойно употребляли: „устроить бучу“ (скандал, шум), „пойти единым фронтом“, „пули свистели над головой“ (было сложно и опасно), „провести целую спецоперацию“ (справиться со сложным делом). Все они и многие другие сейчас звучат зловеще — так же, как и взятый „на мушку“ бывший президент.