„Зеленые человечки“ сто лет назад: как в 1924 году Москва помогала эстонским коммунистам устроить госпереворот

Перводекабрьское восстание в Эстонии стало первой попыткой Советской России захватить власть в соседней стране без непосредственного вторжения в страну. По словам Игоря Копытина, за последние сто лет Россия накопила большой исторический опыт, как использовать влияние в соседних (и не только) для захвата власти с помощью переворотов и мятежей. Позднее Россия не раз использовала этот опыт, в том числе в 1940 году во время оккупации стран Балтии, в 2014 году в Крыму и на Донбассе. Историк напоминает, что подобная тактика гибридной войны – добиваться невоенными методами военных целей – изложена в доктрине, начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Этот российский генерал сыграл важную роль во всех военных авантюрах путинского режима.

– Чья это была инициатива устроить восстание в Эстонии – местных коммунистов или Кремля?

– В отличие от Финляндии, где во время Зимней войны 1939–1940 года Москва пыталась посадить полностью марионеточное правительство Отто Куусинена, восстание в Эстонии все-таки изначально было инициативой эстонских коммунистов. Правда, они в основном действовали с территории Советского союза. Их инициативу поддержал Центральный Комитет Коммунистической партии СССР. Идея заключалась в том, чтобы поднять на восстание „массы трудящихся“ и привлечь на свою сторону эстонскую армию, захватить власть и пригласить на помощь Красную Армию – „освободительницу“. Советские военные должны была вторгнуться в Эстонию и поддержать восставших эстонских коммунистов. А главная их цель заключалась в том, чтобы включить Эстонию в состав Советского союза.

– Почему именно 1924 год? Чем это было обусловлено?