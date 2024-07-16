Мнение
16.07.2024, 16:03

МНЕНИЕ | Политически выгодное покушение. Как Трамп может использовать попытку своего убийства для победы

 
Дональд Трамп с повязкой на ухе, которое пострадало в результате покушения
Дональд Трамп с повязкой на ухе, которое пострадало в результате покушения
ФОТО: Paul Sancya | Scanpix

В прошедшие выходные кандитат в президенты США Дональд Трамп столкнулся с тем, что сам так много продвигал и чему постоянно потакал - с политическим насилием, пишет Лев Кадик.

С момента начала его политической карьеры политическому насилию подвергались в первую очередь его противники - демократические политики и простые граждане протестовавшие против его политики. Теперь он сам чудом избежал смерти. Покушение на Трампа резко изменило ход президентской кампании в США. Кажется, что это пойдет ему на пользу и его шансы победить возрастут, ведь теперь он стал мучеником в глазах своих сторонников. Однако, теперь он сам может стать жертвой собственной риторики, поскольку она больше не нравится его собственным избирателям, а ничего другого, кроме как возбуждать вражду и ненависть, он делать не умеет. Победа Трампа станет катастрофой для Америки, Украины и стран Балтии.

Покушение резко изменило ход президентской кампании в США. До этого основной темой обсуждения американских медиа- и политических экспертов было неудачное выступление 81-летнего Джо Байдена на президентских дебатах против Дональда Трампа. Байден мялся и говорил невпопад. Во время саммита НАТО неделей ранее, он случайно назвал Владимира Зеленского Владимиром Путиным.

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