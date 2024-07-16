МНЕНИЕ | Политически выгодное покушение. Как Трамп может использовать попытку своего убийства для победы

С момента начала его политической карьеры политическому насилию подвергались в первую очередь его противники - демократические политики и простые граждане протестовавшие против его политики. Теперь он сам чудом избежал смерти. Покушение на Трампа резко изменило ход президентской кампании в США. Кажется, что это пойдет ему на пользу и его шансы победить возрастут, ведь теперь он стал мучеником в глазах своих сторонников. Однако, теперь он сам может стать жертвой собственной риторики, поскольку она больше не нравится его собственным избирателям, а ничего другого, кроме как возбуждать вражду и ненависть, он делать не умеет. Победа Трампа станет катастрофой для Америки, Украины и стран Балтии.