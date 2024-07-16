МНЕНИЕ | Итоги НАТО в Вашингтоне: Patriot, 40 млрд евро и F-16 для Украины

Также принято решение о создании Службы помощи и обучения в области безопасности для Украины, которая будет координировать поставки военной техники и подготовку личного состава. Также в документе говорится, что на пути к вступлению от Киева потребуются „дополнительные демократические реформы“. При этом Альянс не считает себя стороной конфликта, но Россия в декларации саммита НАТО названа „самой значительной и прямой угрозой безопасности“. Члены Североатлантического союза также выразили обеспокоенность усилением стратегического партнерства России и Китая и их попытками „изменить международный порядок“. Ведь поддержка РФ Китаем усугубляет угрозы безопасности НАТО. Кроме того, Альянс назначил своего „старшего представителя“ в Украине.

На фоне растущих геополитических напряжений и угроз безопасности в Европе, саммит НАТО в Вашингтоне принял решительные шаги, направленные на поддержку Украины и укрепление коллективной безопасности. По окончании саммита была подписана декларация, где констатируется, что страны-участницы НАТО выделят в 2025 году по меньшей мере 40 миллиардов евро в качестве военной помощи Украине, подтверждён необратимый путь к полной евроатлантической интеграции Украины, включая членство в НАТО.

На полях Вашингтонского саммита НАТО Украина , США , Нидерланды, Германия , Румыния и Италия подписали совместное заявление об укреплении противовоздушной обороны Украины. Союзники решили усилить стратегический компонент ПВО и ПРО Украины: было предоставлено 5 батарей ЗРК Patriot: от Германии, США, Румынии, Нидерландов и батарея SAMP/T от Италии. В ближайшие месяцы США с союзниками, в частности Канада, Норвегия, Испания, Великобритания предоставят Украине десятки тактических систем ПВО и ПРО среднего и ближнего радиуса действия: NASAMS, HAWK, IRIS-T, и Gepard. Это поможет защитить украинские города, гражданское население и солдат на фронте.

Саммит проходил на фоне широкомасштабной агрессии России против Украины и циничной, преступной российской бомбардировки крупнейшей детской больницы в Киеве и других медицинских учреждений столицы Украины, а также жилых домов, которые никак не являются объектами военной инфраструктуры.

НАТО обеспокоено, что Россия продолжила диверсифицировать свои ядерные силы, в частности, за счёт разработки новых ядерных систем и развёртывания ударных средств двойной малой и средней дальности, что представляет растущую угрозу, а КНР продолжает стремительно расширять и диверсифицировать свой ядерный арсенал за счёт большего количества боеголовок и сложных средств доставки. Китай обвиняется в том, что стал решающим фактором в войне России против Украины благодаря широкомасштабной поддержке оборонно-промышленной базы России и продаже в РФ товаров двойного назначения. Было отмечено, что „КНР не может допустить величайшей войны в Европе в новейшей истории без того, чтобы это негативно не сказалось на его интересах и репутации“.

11 июля на полях Вашингтонского Саммита НАТО Украина и 23 подписанта соглашений о безопасности с Украиной подписали „Украинский компакт“ (Ukraine Compact).

В 2023 году на полях Вильнюсского саммита НАТО участники G7 приняли Совместную декларацию, запустившую процесс заключения двусторонних соглашений о безопасности с Украиной. За год Украина подписала 23 документа о безопасности со странами Европы, США, Японией, а также ЕС. Эти акты закладывают основы надёжной архитектуры безопасности для Украины до получения полноправного членства в НАТО. Украинский договор (Компакт), подписанный в Вашингтоне всеми участниками сделок по безопасности, выводит отношения с ними на новый уровень и будет способствовать ускорению коллективных усилий по удовлетворению потребностей Украины в сфере безопасности. Украинский компакт предусматривает также поддержку ускоренного развития ВСУ. Договор создает механизм реагирования в случае повторного нападения России на Украину после завершения нынешних боевых действий, включая оказание скорой и постоянной помощи и санкции на государство-агрессор.