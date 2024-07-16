Кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс: противник помощи Украине, называвший Трампа „американским Гитлером“

„Русская служба Би-Би-Си“ рассказывает, что известно о политике, который в случае победы Трампа в ноябре этого года может стать вице-президентом США, и что он писал и говорил об Украине и России.

„Я всегда был против Трампа. Он мне никогда не нравился“. „Господи, какой же он идиот!“ „Он мне кажется мерзавцем“. Это лишь некоторые высказывания Вэнса о Дональде Трампе, которые он сделал в 2016 году, вскоре после публикации своих мемуаров „Деревенская элегия“, превративших его в знаменитость.

В том же году он написал частное сообщение следующего содержания одному из коллег в фейсбуке: „Я иногда думаю, что Трамп — это циничный говнюк, а иногда — что он американский Гитлер“.

Но уже через несколько лет Вэнс превратился в одного из самых надежных союзников Трампа. Теперь сенатор от штата Огайо стал его партнером по избирательной гонке — и главным претендентом на выдвижение в президенты от республиканцев в 2028 году. Этому будет способствовать его репутация сенатора-республиканца и корни на американском Среднем Западе.

В своей жизни и карьере Вэнс не раз проходил через радикальные перемены. Каким же образом этому выходцу из бедной семьи удалось достичь вершин американской политики?

Мемуары, которые сделали его знаменитым

Вэнс родился в городе Миддлтаун, штат Огайо и при рождении получил имя Джеймс Дэвид Боуман. Его мать страдала от наркотической зависимости, а отец ушел из семьи, когда будущий сенатор был младенцем. Поэтому вырастили его бабушка с дедушкой, которых он называл „мама и папа“.

Хотя Миддлтаун находится в так называемом „ржавом поясе“ (то есть переживающих упадок промышленных городах Среднего Запада США), Вэнс идентифицирует себя с несколько другим американским регионом: горами Аппалачи. Они простираются от американского Юга до окраин индустриального Среднего Запада и включают в себя некоторые самые бедные американские регионы.