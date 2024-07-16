ВИДЕО | Смотрите, как десятки тысяч болельщиков встретили новоиспечённых чемпионов Европы по футболу

Капитан сборной Испании Альваро Мората и главный тренер Луис де ла Фуэнте вынесли трофей из самолета.

Сначала команда посетила дворец короля Испании, встретилась с Филиппом VI, а также с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

Затем сборная добралась до фонтана Сибелес в Мадриде, где прошли основные празднования. Возле этого фонтана обычно празднует успехи мадридский „Реал“.

Новых чемпионов, вернувших себе титул после 12-летнего перерыва, в Мадриде приветствовали десятки тысяч болельщиков, буквально заполонивших улицы и главную площадь города.

Благодаря тому, что сборной Испании удалось победить во всех трех матчах группового этапа, пройти все ступеньки плей-офф и , в конце концов, одолеть сборную Англии в финале, федерация футбола Испании получит максимальную сумму – 28,25 млн евро.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.