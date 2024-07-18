Экс-министр культуры Беларуси: Лукашенко провоцирует закрытие границы
Павел Латушко — белорусский государственный, политический и общественный деятель. Экс-министр культуры Беларуси. Во время массовых акций протеста в 2020 году в Беларуси поддержал забастовку. Сейчас заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси. На родине заочно приговорен к 18 годам лишения свободы.
Для Delfi он прокомментировал ситуацию вокруг запрета въезда автомобилей с белорусскими номерами в страны Балтии.
Почему Латвия запретила въезд легковых автомобилей на белорусских номерах?
Режим Лукашенко создает для Латвии и ЕС реальные угрозы, включая гибридную агрессию посредством организации искусственного миграционного кризиса на границе, а также иные враждебные действия, в том числе увеличение военной угрозы, диверсионную и пропагандистскую деятельность, проводимую режимом против латвийского общества и государства. Также важно отметить, что распространены случаи, когда граждане России в целях обхода введенных ограничений использовали автомобили на белорусских номерах для пересечения границы с Латвией.
Мы полностью поддерживаем остановку транзита товаров, предназначенных для торговли, через границу ЕС-Беларусь, чтобы ограничить движение грузового транспорта и прекратить обход санкций, который позволяет режиму Лукашенко диверсифицировать источники дохода для помощи агрессору и способствует продолжению агрессивной войны. Мы только что были свидетелями того, что такие меры являются эффективным средством давления на режим Лукашенко.
Однако мы в очередной раз доводим нашу позицию о нецелесообразности ограничения мобильности и передвижения людей. Важно сохранить контакты между сообществом изгнанных из своей страны белорусов и теми, кто остался внутри Беларуси.
Перебои в пассажиропотоке будут использоваться в пропагандистских целях, чтобы подорвать политику ЕС в отношении Беларуси, изображая Европу изолирующей Беларусь, а не режим Лукашенко. НАУ считает, что необходимо демонстрировать людям, что ограничения направлены не против них, а против преступного режима. Также полагаем необходимым дать возможность тем, кто укрывается на территории ЕС от режима Лукашенко, в льготном порядке перерегистрировать свои транспортные средства.
Мы призываем правительство Латвии пересмотреть данное решение в контексте ограничительных мер, применяемых непосредственно к гражданам Беларуси. Также мы обращаемся к властям Польши, Литвы и Эстонии воздержаться от подобных мер, которые в первую очередь затрагивают белорусское общество, а не режим Лукашенко.
Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Дущик в ходе встречи с Объединенным переходным кабинетом прокомментировал сложившуюся ситуацию так, что Польша в настоящий момент не обладает информацией о таких подходах и решений таких не принимала. Но в случае, если будут рассматриваться такие вопросы, польская сторона будет прилагать усилия, чтобы разделять режим и белорусов, и готова заблаговременно проинформировать о принятии таких решений.
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