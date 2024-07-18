Экс-министр культуры Беларуси: Лукашенко провоцирует закрытие границы

Для Delfi он прокомментировал ситуацию вокруг запрета въезда автомобилей с белорусскими номерами в страны Балтии.

Почему Латвия запретила въезд легковых автомобилей на белорусских номерах?

Режим Лукашенко создает для Латвии и ЕС реальные угрозы, включая гибридную агрессию посредством организации искусственного миграционного кризиса на границе, а также иные враждебные действия, в том числе увеличение военной угрозы, диверсионную и пропагандистскую деятельность, проводимую режимом против латвийского общества и государства. Также важно отметить, что распространены случаи, когда граждане России в целях обхода введенных ограничений использовали автомобили на белорусских номерах для пересечения границы с Латвией.

Мы полностью поддерживаем остановку транзита товаров, предназначенных для торговли, через границу ЕС-Беларусь, чтобы ограничить движение грузового транспорта и прекратить обход санкций, который позволяет режиму Лукашенко диверсифицировать источники дохода для помощи агрессору и способствует продолжению агрессивной войны. Мы только что были свидетелями того, что такие меры являются эффективным средством давления на режим Лукашенко.

Однако мы в очередной раз доводим нашу позицию о нецелесообразности ограничения мобильности и передвижения людей. Важно сохранить контакты между сообществом изгнанных из своей страны белорусов и теми, кто остался внутри Беларуси.

Перебои в пассажиропотоке будут использоваться в пропагандистских целях, чтобы подорвать политику ЕС в отношении Беларуси, изображая Европу изолирующей Беларусь, а не режим Лукашенко. НАУ считает, что необходимо демонстрировать людям, что ограничения направлены не против них, а против преступного режима. Также полагаем необходимым дать возможность тем, кто укрывается на территории ЕС от режима Лукашенко, в льготном порядке перерегистрировать свои транспортные средства.