Блогер RusDelfi составил свою символическую сборную Евро-2024
По версии блогера RusDelfi „Нелетучий голландец“, эти люди провели турнир ярче остальных.
Символическая сборная Евро — беру 11 человек по чемпионской схеме 1-4-3-3, а дальше добиваю в чуть более вольном формате до 26 человек, которые вмещала заявка команды на этом турнире.
Пикфорд — Карвахаль, Стоунз, Пепе, Кукурелья — Родри, Канте, Фабиан Руис — Ямаль, Гакпо, Уильямс
Заявка:
Вратари: Мамардашвили, Доннарумма
Защитники: Рюдигер, Эбишер, Уокер, Гехи, Аке, Кунде
Полузащитники: Кроос, Джака, Ольмо, Беллингем, Забитцер
Форварды: Микаутадзе, Мусиала
Есть, конечно, лёгкий перекос в сторону защиты, в предварительном списке у меня там ещё полдюжины игроков было из этой линии, такой уж турнир.
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