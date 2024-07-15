Блогер RusDelfi составил свою символическую сборную Евро-2024

Символическая сборная Евро — беру 11 человек по чемпионской схеме 1-4-3-3, а дальше добиваю в чуть более вольном формате до 26 человек, которые вмещала заявка команды на этом турнире.

Пикфорд — Карвахаль, Стоунз, Пепе, Кукурелья — Родри, Канте, Фабиан Руис — Ямаль, Гакпо, Уильямс

Заявка:

Вратари: Мамардашвили, Доннарумма

Защитники: Рюдигер, Эбишер, Уокер, Гехи, Аке, Кунде

Полузащитники: Кроос, Джака, Ольмо, Беллингем, Забитцер

Форварды: Микаутадзе, Мусиала

Есть, конечно, лёгкий перекос в сторону защиты, в предварительном списке у меня там ещё полдюжины игроков было из этой линии, такой уж турнир.

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