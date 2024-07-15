ВИДЕО | Ямаль, блиставший на Евро-2024, случайно показал болельщикам обнаженных товарищей по команде
В воскресенье сборная Испании по футболу в четвертый раз стала чемпионом Европы. Однако Ламин Ямаль, признанный лучшим молодым игроком турнира, зашел слишком далеко во время празднования титула.
Ямаль решил донести праздничную атмосферу из раздевалки сборной до болельщиков с помощью прямой трансляции в Instagram. К сожалению, Ямаль не подумал о том, что в это же время переодевались некоторые его товарищи по команде, и из-за неосторожности молодого человека они попали в кадр обнаженными.
В воскресенье Испания обыграла в финале Англию со счетом 2:1. Ямальский, которому в субботу исполнилось 17 лет, сыграл ключевую роль в завоевании титула, забив победный гол в полуфинале против Франции, а также отдав четыре голевые передачи за весь турнир.
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