ВИДЕО | Ямаль, блиставший на Евро-2024, случайно показал болельщикам обнаженных товарищей по команде

Ямаль решил донести праздничную атмосферу из раздевалки сборной до болельщиков с помощью прямой трансляции в Instagram. К сожалению, Ямаль не подумал о том, что в это же время переодевались некоторые его товарищи по команде, и из-за неосторожности молодого человека они попали в кадр обнаженными.

В воскресенье Испания обыграла в финале Англию со счетом 2:1. Ямальский, которому в субботу исполнилось 17 лет, сыграл ключевую роль в завоевании титула, забив победный гол в полуфинале против Франции, а также отдав четыре голевые передачи за весь турнир.

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