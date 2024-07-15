ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (873-й день) | Зеленский заявил, что не опасается победы Трампа на выборах
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
В ночь на понедельник ВСУ массово атаковали территорию России беспилотниками. Как утверждает Минобороны РФ, всего было уничтожено или перехвачено 27 дронов — 16 над Брянской областью, шесть — над аннексировнным Крымом, три — над Курской областью, еще по одному — над Липецкой (там дрон упал на территорию электроподстанции) и Орловской. По информации местных властей, во всех случаях обошлось без пострадавших.
Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской государственности. „Мы боремся против страшного врага, которого не назовешь человеком и который бесконечно далек от настоящего христианства. Смерть, которую он несет и которую мы должны одолеть… И мы должны победить это зло, и Украина это сделает. Здесь всегда будет Украина. Наша история. Наши люди. Наше государство“, — сказал президент.
Генсек НАТО не поддержал предложение сбивать российские ракеты, летящие в направлении Польши.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложения сбивать над Украиной российские ракеты, которые летят в направлении Польши. Ранее с этой идеей выступили украинские власти, а польское правительство заявило, что рассматривает такой вариант.
В воскресенье вечером украинский телемарафон показал интервью Столтенберга, в котором генсека НАТО спросили об этом предложении.
В ответ он заявил: „Политика НАТО остается неизмененной. Мы не будем принимать участие в этом конфликте, мы не станем частью конфликта. То есть мы поддерживаем Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет участвовать непосредственно“.
Россия запретила местным жителям въезд в 15-километровую зону берега Днепра на оккупированной территории Херсонской области, утверждают в украинском сопротивлении. Соответствующий указ губернатора аннексированного региона Владимира Сальдо вступает в действие с 1 августа в Каховском районе, а с 1 сентября вдоль всего левобережья Днепра.
В результате атаки украинского беспилотника в Белгородском районе ранения получили два человека, которые находились внутри гражданского автомобиля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Российские военные утром обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области. Ранения получили два местных жителя, сообщили власти региона.
Оперативники Государственной пограничной службы Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины задержали мужчин, которые пытались незаконно проникнуть в приднестровский регион Молдовы, сообщается на сайте ведомства.
Организаторы схемы передали им маршрут для пересечения границы через паблик в телеграме. В случае успешного перехода границы они должны были заплатить организаторам по 4-7 тысяч долларов в криптовалюте.
Мужчины добирались до места сбора самостоятельно — на поезде, на такси, а некоторых даже подвозили женщины. Оттуда они пешком отправились к государственной границе, но в одном из сел Подольского района их всех задержали пограничники.
На уклонистов составлены протоколы об административных правонарушениях, их дела направлены в суд.
ISW: Россия отправляет на фронт недоукомплектованные соединения
Как сообщает в ежедневном обзоре американский Институт изучения войны (ISW), российское военное командование могло направить в боевые действия недостаточно укомплектованные части, которые изначально предназначались для оперативного резерва. Возможно, это произошло из-за ограничений российской оборонно-промышленной базы, или россияне пытаются усилить группировки, ведущие наступательные операции в Украине.
Этот вывод аналитики ISW делают на основании заявлений украинского военного обозревателя Константина Машовца, заявившего в субботу, что российское командование перебросило мотострелковый полк 27-й мотострелковой дивизии, укомплектованный остатками 21-й мотострелковой бригады, в район северо-западнее Авдеевки еще до полного восстановления его боеспособности, несмотря на то, что 27-я МД формировалась в качестве резерва группировки войск „Центр“ на случай украинского контрнаступления в Авдеевке или российского наступления на Торецк.
Как пишет издание Politico, министры иностранных дел стран Европейского союза собираются бойкотировать саммит по иностранным делам в Будапеште.
Венгрия, которая по ротации председательствует в Совете ЕС, планирует провести встречу 28–29 августа.
Как сообщили изданию три дипломата ЕС, непосредственно знакомые с планом и попросившие об анонимности, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель созовет министров на „официальный“ совет по иностранным делам одновременно с саммитом Орбана.
План уже неофициально обсуждался с несколькими странами ЕС, включая Францию и Германию, сообщает издание, а в среду команда Борреля представит его 27 постоянным представителям ЕС.
Орбан с начала месяца посетил Киев, Москву и Пекин, призывая к прекращению огня и переговорам. В Европе это вызвало жесткую реакцию, руководство ЕС заявило, что у Орбана нет никаких полномочий вести переговоры с Москвой от лица союза, несмотря на председательство Венгрии в Совете ЕС.
Почти половина украинцев готова к переговорам с Россией, но подавляющее большинство не готово принять российские условия.
По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в конце июня по заказу издания ZN.UA, около 44% украинцев готовы на мирные переговоры с Россией, 35% — против.
Анализируя результаты опроса, издание отмечает, что они довольно сильно отличаются по регионам Украины. Например, в центральной части страны согласны начать переговоры с Россией почти половина опрошенных (49%), а на западе — лишь треть (35%). На юге страны 60% считают, что время переговоров пришло — на 16% выше, чем в среднем по стране.
В то же время большинство украинцев не согласны с условиями перемирия, выдвинутыми недавно российским президентом Владимиром Путиным. Например, 83% опрошенных не считают возможным отдать России четыре частично захваченные области, на которые она претендует — Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую.
77% не считают возможным полную отмену западных санкций против России. 58% не готовы согласиться с закреплением нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины в Конституции.
Половина украинцев (51%) настаивает на освобождении Украины от российских войск в границах 1991 года, 26% готовы остановить войну на линии разграничения на начало 2022 года, и только 9% готовы признать границу по линии фронта на момент заключения соглашения.
Две трети опрошенных (66%) считают, что Россию можно победить на поле боя. 82% считают, что победа достижима, если Запад поставит Украине достаточно оружия, 76% полагают, что для этого нужен собственный мощный ВПК и наведение порядка с мобилизацией.
При этом 46% украинцев считают, что нет ничего постыдного в том, чтобы быть уклонистом, и только 29% придерживаются противоположного мнения.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта по итогам своих поездок в Россию, Украину, США и Китай. Суть предложений пока не раскрывается.
Помощник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью венгерской проправительственной газете Magyar Nemzet заявил, что мирный план премьер-министра Виктора Орбана сейчас „лежит на столе у каждого премьер-министра ЕС“.
По словам Орбана, с политической точки зрения весь период председательства Венгрии в ЕС должен быть использован для создания условий для мирных переговоров. Если ЕС не будет действовать сейчас, он не сможет действовать позже, подчеркнул он.
По его словам, поездки Виктора Орбана очень важны, потому что на данный момент Венгрия — единственная страна, обладающая текущей и конкретной информацией о том, как мыслят воюющие стороны и наиболее важные посредники, и как можно лавировать между интересами разных сторон.
О европейской политике в отношении Украины Балаж Орбан высказался без оптимизма.
Зеленский: план для второго Саммита мира будет готов в ноябре
Как заявил на пресс-конференции в понедельник президент Украины Владимир Зеленский, план реализации всех пунктов, необходимых для проведения второго Саммита мира, будет готов в ноябре.
Зеленский считает, что на нем должны присутствовать представители России.
Зеленский также отметил, что намерен сотрудничать с Дональдом Трампом в случае его победы на президентских выборах в ноябре.
„Если господин Дональд Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь“, — сказал Зеленский.
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