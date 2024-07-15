ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (873-й день) | Зеленский заявил, что не опасается победы Трампа на выборах

В результате атаки украинского беспилотника в Белгородском районе ранения получили два человека, которые находились внутри гражданского автомобиля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Россия запретила местным жителям въезд в 15-километровую зону берега Днепра на оккупированной территории Херсонской области , утверждают в украинском сопротивлении. Соответствующий указ губернатора аннексированного региона Владимира Сальдо вступает в действие с 1 августа в Каховском районе, а с 1 сентября вдоль всего левобережья Днепра.

В ответ он заявил: „Политика НАТО остается неизмененной. Мы не будем принимать участие в этом конфликте, мы не станем частью конфликта. То есть мы поддерживаем Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет участвовать непосредственно“.

В воскресенье вечером украинский телемарафон показал интервью Столтенберга, в котором генсека НАТО спросили об этом предложении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложения сбивать над Украиной российские ракеты, которые летят в направлении Польши. Ранее с этой идеей выступили украинские власти, а польское правительство заявило, что рассматривает такой вариант.

Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской государственности. „Мы боремся против страшного врага, которого не назовешь человеком и который бесконечно далек от настоящего христианства. Смерть, которую он несет и которую мы должны одолеть… И мы должны победить это зло, и Украина это сделает. Здесь всегда будет Украина. Наша история. Наши люди. Наше государство“, — сказал президент.

В ночь на понедельник ВСУ массово атаковали территорию России беспилотниками . Как утверждает Минобороны РФ, всего было уничтожено или перехвачено 27 дронов — 16 над Брянской областью, шесть — над аннексировнным Крымом, три — над Курской областью, еще по одному — над Липецкой (там дрон упал на территорию электроподстанции) и Орловской. По информации местных властей, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Как пишет издание Politico, министры иностранных дел стран Европейского союза собираются бойкотировать саммит по иностранным делам в Будапеште.

Этот вывод аналитики ISW делают на основании заявлений украинского военного обозревателя Константина Машовца, заявившего в субботу, что российское командование перебросило мотострелковый полк 27-й мотострелковой дивизии, укомплектованный остатками 21-й мотострелковой бригады, в район северо-западнее Авдеевки еще до полного восстановления его боеспособности, несмотря на то, что 27-я МД формировалась в качестве резерва группировки войск „Центр“ на случай украинского контрнаступления в Авдеевке или российского наступления на Торецк.

Как сообщает в ежедневном обзоре американский Институт изучения войны (ISW), российское военное командование могло направить в боевые действия недостаточно укомплектованные части, которые изначально предназначались для оперативного резерва. Возможно, это произошло из-за ограничений российской оборонно-промышленной базы, или россияне пытаются усилить группировки, ведущие наступательные операции в Украине.

На уклонистов составлены протоколы об административных правонарушениях, их дела направлены в суд.

Мужчины добирались до места сбора самостоятельно — на поезде, на такси, а некоторых даже подвозили женщины. Оттуда они пешком отправились к государственной границе, но в одном из сел Подольского района их всех задержали пограничники.

Организаторы схемы передали им маршрут для пересечения границы через паблик в телеграме. В случае успешного перехода границы они должны были заплатить организаторам по 4-7 тысяч долларов в криптовалюте.

Оперативники Государственной пограничной службы Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины задержали мужчин, которые пытались незаконно проникнуть в приднестровский регион Молдовы , сообщается на сайте ведомства.

Российские военные утром обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области. Ранения получили два местных жителя, сообщили власти региона.

Венгрия, которая по ротации председательствует в Совете ЕС, планирует провести встречу 28–29 августа.

Как сообщили изданию три дипломата ЕС, непосредственно знакомые с планом и попросившие об анонимности, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель созовет министров на „официальный“ совет по иностранным делам одновременно с саммитом Орбана.

План уже неофициально обсуждался с несколькими странами ЕС, включая Францию и Германию, сообщает издание, а в среду команда Борреля представит его 27 постоянным представителям ЕС.

Орбан с начала месяца посетил Киев, Москву и Пекин, призывая к прекращению огня и переговорам. В Европе это вызвало жесткую реакцию, руководство ЕС заявило, что у Орбана нет никаких полномочий вести переговоры с Москвой от лица союза, несмотря на председательство Венгрии в Совете ЕС.

Почти половина украинцев готова к переговорам с Россией, но подавляющее большинство не готово принять российские условия.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в конце июня по заказу издания ZN.UA, около 44% украинцев готовы на мирные переговоры с Россией, 35% — против.

Анализируя результаты опроса, издание отмечает, что они довольно сильно отличаются по регионам Украины. Например, в центральной части страны согласны начать переговоры с Россией почти половина опрошенных (49%), а на западе — лишь треть (35%). На юге страны 60% считают, что время переговоров пришло — на 16% выше, чем в среднем по стране.

В то же время большинство украинцев не согласны с условиями перемирия, выдвинутыми недавно российским президентом Владимиром Путиным. Например, 83% опрошенных не считают возможным отдать России четыре частично захваченные области, на которые она претендует — Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую.

77% не считают возможным полную отмену западных санкций против России. 58% не готовы согласиться с закреплением нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины в Конституции.