Правда ли, что на этом видео показано празднование победы левых на парламентских выборах во Франции?

8 июля, на следующий день после второго тура досрочных парламентских выборов во Франции, публицист Александр Невзоров в своём Telegram-канале (468 000 просмотров на момент написания данного разбора) опубликовал несколько роликов, на одном из которых группа людей размахивала алжирскими флагами под музыку. „“Левые“ широко празднуют победу“, — написал Невзоров.

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Ролик, который публицист опубликовал в Telegram-канале, длится 7 сек. В центре кадра — статуя на площади Республики в Париже, облепленная людьми с флагами Алжира (зелёно-белыми полотнищами с красными полумесяцем и звездой). Музыка за кадром — это гимн Алжира.

7 июля в 20:00 по местному времени стали известны первые результаты второго тура выборов в Национальное собрание. Депутаты французского парламента избираются по 577 одномандатным округам, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов. Если определить победителя не удаётся, то среди кандидатов, которых поддержали не менее 12,5% избирателей, проводят второй тур, где достаточно заручиться простым большинством. В первом туре лидировало ультраправое „Национальное объединение“, однако ко второму туру левый „Новый народный фронт“ и поддерживающий президента Эмманюэля Макрона альянс „Вместе“ объединили усилия и отодвинули партию Марин Ле Пен и Жордана Барделла на третье место. В итоге больше всего мест в новом созыве Национального собрания получил „Новый народный фронт“ (182), на втором месте „Вместе“ (168), на третьем — „Национальное объединение“ (143). В Париже главным местом празднования стала площадь Республики.

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На видео, снятом вечером 7 июля, видны французские флаги, на несколько секунд в кадр попадают флаги Марокко и Палестины. Алжирского среди них нет.

На вирусном видео люди одеты теплее, чем на кадрах 7 июля: на многих куртки и кофты с капюшонами. С помощью обратного поиска по видео „Проверено“ нашло похожие кадры с митинга, прошедшего на парижской площади Республики 17 марта 2019 года.