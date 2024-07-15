Россия до сих пор не вернула пограничные буи, снятые на реке Нарва. Эстония вручила дипломатическую ноту. Что будет дальше?

Эстония размещает буи на своей территории, и их удаление будет явным нарушением границы, предотвращением которого занимается пограничная служба. Однако инциденты, связанные с границей, можно предотвратить прежде всего благодаря ясности в пограничной зоне, чему способствует совместное измерение фарватера. Эстония подчеркнула России, что возможные разногласия должны решаться профессионально и взвешенно.

Как Эстония гарантирует, что Россия снова не уберет буи?

Пограничная служба Эстонии приостановила установку буев до достижения ясности. Эстония размещает буи возле фарватера на своей территории. Целью этого является обозначение безопасных зон для водного движения и предотвращение пограничных инцидентов.

Когда Россия вернет украденные буи? Знает ли Эстония, куда их разместить?

Контрольная линия между Эстонией и Россией проходит по фарватеру реки Нарва. В настоящее время Эстония учитывает местоположение фарватера по измерениям, проведенным в 2004-2006 годах. Российская сторона согласилась с этими измерениями, и местоположение фарватера до сих пор учитывается на двусторонней основе. Новые измерения не ставят под сомнение действительность временной контрольной линии между Эстонией и Россией, а предоставляют свежую и объективную основу для исключения любой неясности относительно местоположения фарватера из-за возможных природных изменений, тем самым разрешая разногласия, связанные с установкой буев.

Разве Эстония не знает, где проходит временная контрольная линия между Эстонией и Россией?

Эстония через дипломатические ноты потребовала от России объяснений по поводу их удаления. Россия в своем ответе утверждала, что Эстония разместила упомянутые буи в российских водах, но Эстония с этим утверждением не согласна. Россия не представила материалы, на основании которых они утверждают, что буи якобы находились на российской территории.

Эстония категорически не согласна с таким способом разрешения разногласий, при котором буи удаляются под покровом ночи. В дипломатической ноте Эстония призвала Россию решить возможные разногласия по поводу точного размещения буев в конструктивном диалоге. Совместное измерение фарватера могло бы стать возможностью для разрешения разногласий.

Напомним, что в ночь на 23 мая российская пограничная служба удалила 25 пограничных буев, которые Эстония установила для обозначения эстонско-российской границы на реке Нарва.

Является ли граница действительной? Защищена ли она?

Временная контрольная линия между Эстонией и Россией является действительной, и Эстония защищает свою территорию. Независимо от того, установлены ли буи для безопасности водного движения на реке Нарва, временная контрольная линия между Эстонией и Россией фактически проходит по фарватеру, и пограничная служба исходит из местоположения временной контрольной линии при охране границы и фиксировании инцидентов.

Почему Эстония считает, что Россия вообще хочет сотрудничать?

Эстония верит, что совместные измерения дадут ясность относительно прохождения фарватера, что будет полезно как Эстонии, так и России. Создание этой ясности должно быть в интересах граждан обеих стран, обеспечивая четкие и безопасные навигационные зоны на реке Нарва для всех судов.

Когда должны состояться эти измерения? Какая ситуация на реке Нарва до тех пор?

Эстония предложила начать совместные измерения не позднее августа. До тех пор на немаркированных участках реки Нарва остаются опасные для судоходства условия, которые могут привести к нарушениям границы.

Пограничная служба России была на территории Эстонии, чтобы удалить буи?

Да, буи были установлены на территории Эстонии, и пограничная служба России удалила их из наших вод.

Может ли выясниться по результатам измерений, что Эстония неправильно разместила буи?

Основываясь на измерениях 2004-2006 годов и расположении временной контрольной линии, Эстония разместила буи на своей территории. Однако, если новые измерения фарватера покажут, что из-за природных факторов местоположение фарватера и, следовательно, временной контрольной линии изменилось, может оказаться, что в будущем потребуется корректировка размещения буев. Это касается только будущей установки буев, по текущему местоположению фарватера Эстония не ошиблась.

Что произойдет, если Россия откажется от совместного измерения? Как в этом случае будет обеспечиваться порядок на границе?

В случае отказа России от совместного измерения, Эстония будет продолжать определять расположение фарватера на основе измерений, проведенных в 2004-2006 годах. Эстония будет устанавливать буи для навигации на своей территории.

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