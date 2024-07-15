Опрос: 44% украинцев в тылу поддерживают переговоры, но абсолютное большинство не согласно с условиями Путина

На вопрос „Считаете ли Вы, что пришло время для начала официальных мирных переговоров Украины с Россией“ утвердительно ответили 43,9% респондентов, отрицательно — 35%, еще 21,1% затруднились выразить свое мнение. Наименьшую поддержку переговоров продемонстрировали жители западных областей страны (35%), наибольшую — южных (60%).

„Важно отметить, что все-таки не запад больше всего не хочет переговоров, а восток, который ежедневно атакуют российскими КАБами. Только 33% жителей востока Украины готовы к переговорам, и почти столько же (34%) против них. И практически столько же (32%) тех, кто не определился“, — пишет „Зеркало недели“.

При этом, отмечает издание, подавляющее большинство опрошенных не согласны с условиями, которые ранее выдвинул Путин для начала мирных переговоров. Против вывода украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины высказались 83% респондентов, против признания этих регионов частью территории РФ — 84%, против снятия с России международных санкций — 77%, против внеблокового статуса Украины — 58%.

Опрос проводился с 20 по 28 июня, в нем приняли участие 2027 респондентов в возрасте от 18 лет. По данным Центра Разумкова, погрешность полученных результатов составляет не больше 2,3%.

В то же время исследователи подчеркивают, что респондентами стали представители „тыловой части“ Украины. „Основная часть пассионариев-добровольцев или тех, кто вынужденно к ним присоединился, — на фронте. Изучить мнение армии, которая несет на себе все бремя войны и имеет право если не решающего, то наиболее значимого голоса относительно переговоров с Россией, сейчас невозможно. Поэтому считать результаты исследования мнением всей страны нельзя. Это мнение тыла“, — отмечает „Зеркало недели“.

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