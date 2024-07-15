Запихни его в мешок и утопи! Хозяйка пообещала 10 евро за убийство кота, который позже умер в страшных муках

„Запихни его в мешок и утопи, получишь десять евро!“ Это были слова хозяйки кота человеку, который нашел в своей деревне кота, задняя часть которого, полное нечистот, была обездвижена. Мужчина сообщил о находке в Эстонский союз защиты животных, представители которого услышали по телефону призывы владелицы кота и пытались удержать хозяйку, которая хлестала раненое животное палкой.

Зоозащитники отвезли Мику в универститетскую ветклинику, где выяснилось, что спасти его уже невозможно, поскольку все органы уже были изъедены опарышами. Боли Мику были ужасными, и сильные обезболивающие их не снимали.

„Он был истощен, его тело покрывали гематомы. Брюшная полость была заполнена жидкостью настолько, что невозможно было различить внутренние органы. Он получил переохлаждение, его сердце перестало работать должным образом, а кровяное давление было очень низким“, - сообщил Союз защиты животных в соцсетях.

Защитники животных обещают сделать все, чтобы по факту происшествия полиция возбудила уголовное дело, а хозяйка понесла наказание за жестокое обращение с животным.

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