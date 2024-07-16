Мнение
16.07.2024, 09:40

МНЕНИЕ | Голубой вагон бежит, качается. Что не так с проектом Rail Baltic?

 
Rail Baltic - амбициозный проект, призванный соединить страны Балтии, Польшу и Западную Европу
Rail Baltic - амбициозный проект, призванный соединить страны Балтии, Польшу и Западную Европу
ФОТО: Rail Baltic Estonia OÜ | © 2020 Nightnurse Images, Zürich

Официальная цель не является реалистичной, а реалистичная цель не является официальной, считает госконтролер Янар Хольм.

В предпоследний день мая главе Генерального директората Европейской комиссии по транспорту и мобильности Магде Копчиньской, находившейся с визитом в Эстонии, был вручен символический железнодорожный билет на первый поезд Rail Baltic до Варшавы, отправление которого обещают на билете в 2030 году. Всего через восемь дней после вручения билета выяснилось, что незадачливый гость, поверивший обещаниям, может в 2030 году так и остаться со своим багажом на холодном зимнем перроне Юлемисте.

А именно, председатель правления Rail Baltic Estonia OÜ Анвар Салометс в интервью Postimees („Срок завершения строительства Rail Baltic отодвигается еще дальше“, 7 июня 2024 года) пояснил, что официальной датой завершения строительства остается 2030 год, но в действительности открытие железной дороги возможно в третьем квартале 2031 года.

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