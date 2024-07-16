16.07.2024, 09:40
МНЕНИЕ | Голубой вагон бежит, качается. Что не так с проектом Rail Baltic?
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Официальная цель не является реалистичной, а реалистичная цель не является официальной, считает госконтролер Янар Хольм.
В предпоследний день мая главе Генерального директората Европейской комиссии по транспорту и мобильности Магде Копчиньской, находившейся с визитом в Эстонии, был вручен символический железнодорожный билет на первый поезд Rail Baltic до Варшавы, отправление которого обещают на билете в 2030 году. Всего через восемь дней после вручения билета выяснилось, что незадачливый гость, поверивший обещаниям, может в 2030 году так и остаться со своим багажом на холодном зимнем перроне Юлемисте.
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