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15.07.2024, 19:06

МНЕНИЕ | Александр Горобец: у Запада нет усталости от помощи Украине, есть консенсус о недопущении победы России в войне

 
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, 11 июля 2024 года.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, 11 июля 2024 года.
ФОТО: Susan Walsh | Scanpix

Долгосрочная поддержка Украины Альянсом готовится также на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и правых в Европе. Согласно этим планам, будет сформирована новая структура для координации помощи Украине, в которой отвечать за военную помощь и обучение солдат будет НАТО, а не США. И если в Вашингтоне решат сократить поддержку Украины, она все равно не прекратится.

Во время саммита Евросоюза в Брюсселе в продолжение декларации G7 о „гарантиях безопасности“ для Украины были подписаны еще два соглашения с Литвой и Эстонией, а также отдельно с ЕС.

Согласно документу, Эстония будет обеспечивать всестороннюю поддержку Украине для самозащиты и восстановления ее территориальной целостности, поддержку реконструкции и реформ, политическую поддержку и работу над привлечением России к ответственности. Правительство Эстонии поставило цель ежегодно выделять на военную помощь Украине не менее 0,25% ВВП с 2024 до 2027 год. Также Таллин будет всесторонне поддерживать интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

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