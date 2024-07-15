15.07.2024, 19:06
МНЕНИЕ | Александр Горобец: у Запада нет усталости от помощи Украине, есть консенсус о недопущении победы России в войне
ФОТО: | Scanpix
Долгосрочная поддержка Украины Альянсом готовится также на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и правых в Европе. Согласно этим планам, будет сформирована новая структура для координации помощи Украине, в которой отвечать за военную помощь и обучение солдат будет НАТО, а не США. И если в Вашингтоне решат сократить поддержку Украины, она все равно не прекратится.
Во время саммита Евросоюза в Брюсселе в продолжение декларации G7 о „гарантиях безопасности“ для Украины были подписаны еще два соглашения с Литвой и Эстонией, а также отдельно с ЕС.
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