МНЕНИЕ | Александр Горобец: у Запада нет усталости от помощи Украине, есть консенсус о недопущении победы России в войне

Долгосрочная поддержка Украины Альянсом готовится также на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и правых в Европе. Согласно этим планам, будет сформирована новая структура для координации помощи Украине, в которой отвечать за военную помощь и обучение солдат будет НАТО, а не США. И если в Вашингтоне решат сократить поддержку Украины, она все равно не прекратится.