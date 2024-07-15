МНЕНИЕ | Полковник Пэетер Тали: покушение на Трампа еще больше разделит американское общество

Выстрелы, прозвучавшие недалеко от Батлера, штат Пенсильвания, несомненно, изменили мировую историю, хотя бывший президент и кандидат в президенты Дональд Трамп, к счастью, избежал серьезного покушения, отделавшись незначительной травмой и легким испугом.

Время, конечно, не позволяет дискутировать, потому что его не так много, ведь выборы следующего президента США состоятся 5 ноября.