Мнение
15.07.2024, 15:30

МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: Трамп уже победил

 
Дональд Трамп после покушения на митинге в Пенсильвании, 14 июля 2024 года.
Дональд Трамп после покушения на митинге в Пенсильвании, 14 июля 2024 года.
ФОТО: Gene J. Puskar | Scanpix

События вокруг выборов президента США обострятся до предела после неудачного покушения на Дональда Трампа. Фактически, демократы уже сейчас терпят фиаско на этих выборах. Правый электорат еще больше сплотится вокруг Трампа, а недовольные политикой толерантности, но не симпатизировавшие эксцентричному республиканцу теперь будут его жалеть, как жертву леваков.

Главное сейчас, чтобы крайне правые и крайне левые не начали публично и силой выяснять отношения и самая могущественная страна мира не погрузилась бы в хаос, сломав и так хрупкий нынешний миропорядок.

Перед тем, как отправиться на точку для стрельбы, 20-летний житель штата Пенсильвания Томас Мэтью Крукс записал видеообращение. В нем он говорит, что ненавидит республиканцев в целом и Дональда Трампа в частности. Затем 14 июля 2024 года около 18.13 часов по местному времени во время предвыборного митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания, Крукс с крыши склада делает девять выстрелов из популярной в США винтовки серии AR по находившемуся на трибуне Дональду Трампу. В итоге у цели нападения отстрелена часть правого уха, и если бы пуля прошла на пару-тройку сантиметров левее, то мы сейчас обсуждали бы совсем другие последствия произошедшего. В результате стрельбы погиб один из сторонников кандидата-республиканца и сотрудник Секретной службы из числа его охраны. Томаса Мэтью Крукса застрелили на месте преступления.

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