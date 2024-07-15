МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: Трамп уже победил

Перед тем, как отправиться на точку для стрельбы, 20-летний житель штата Пенсильвания Томас Мэтью Крукс записал видеообращение. В нем он говорит, что ненавидит республиканцев в целом и Дональда Трампа в частности. Затем 14 июля 2024 года около 18.13 часов по местному времени во время предвыборного митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания, Крукс с крыши склада делает девять выстрелов из популярной в США винтовки серии AR по находившемуся на трибуне Дональду Трампу. В итоге у цели нападения отстрелена часть правого уха, и если бы пуля прошла на пару-тройку сантиметров левее, то мы сейчас обсуждали бы совсем другие последствия произошедшего. В результате стрельбы погиб один из сторонников кандидата-республиканца и сотрудник Секретной службы из числа его охраны. Томаса Мэтью Крукса застрелили на месте преступления.