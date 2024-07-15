15.07.2024, 15:30
МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: Трамп уже победил
ФОТО: | Scanpix
События вокруг выборов президента США обострятся до предела после неудачного покушения на Дональда Трампа. Фактически, демократы уже сейчас терпят фиаско на этих выборах. Правый электорат еще больше сплотится вокруг Трампа, а недовольные политикой толерантности, но не симпатизировавшие эксцентричному республиканцу теперь будут его жалеть, как жертву леваков.
Главное сейчас, чтобы крайне правые и крайне левые не начали публично и силой выяснять отношения и самая могущественная страна мира не погрузилась бы в хаос, сломав и так хрупкий нынешний миропорядок.
Уже заказано?