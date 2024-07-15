15.07.2024, 22:09
МНЕНИЕ | Сборная Испании — самая яркая команда Евро-2024, которая спасла турнир от провала
ФОТО: | Delfi Meedia
Нынешний чемпионат Европы по футболу — возможно, один из самых скучных турниров за последние несколько лет. Однако сборная Испании, которая показала самый крутой футбол на нем, обыграла в финале звездную Англию и спасла Евро-2024 от полного провала.
За чемпионатом Европы следили все. Каждый, кто смотрел его матчи, может сказать, что большинство топовых сборных показали невнятную игру, звездные футболисты почти не забивали и играли блекло, а фавориты с трудом обыгрывали аутсайдеров. Однако прошедший Евро-2024 все равно был богат на события.
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