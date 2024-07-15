МНЕНИЕ | Сборная Испании — самая яркая команда Евро-2024, которая спасла турнир от провала

За чемпионатом Европы следили все. Каждый, кто смотрел его матчи, может сказать, что большинство топовых сборных показали невнятную игру, звездные футболисты почти не забивали и играли блекло, а фавориты с трудом обыгрывали аутсайдеров. Однако прошедший Евро-2024 все равно был богат на события.