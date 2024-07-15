ФОТО | Тигрица Таллиннского зоопарка представила себя гостям и поохотилась на первую добычу

На прошлой неделе закончился карантин амурской тигрицы Дануты, и животному разрешили познакомиться с вольером обитания тигров. Осторожный зверь залег в тенистом наблюдательном пункте, откуда хорошо просматривалась окрестности.

Вскоре Дануте удалось поймать первую добычу – большую серебристую чайку.

Однако пасмурным и дождливым утром следующего дня тигрица больше не колебалась и вошла в новый большой вольер, как только ей представилась такая возможность. Она спокойно и тщательно обнюхала загон и расположилась на вершине холма, наблюдая окрестности.

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