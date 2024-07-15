ОТ РЕДАКЦИИ | Выстрел в Трампа превратил Байдена в политический труп

В последний раз в Америке покушались на президента в 1981 году, когда душевнобольной мужчина по имени Джон Хинкли выстрелил из револьвера в Рональда Рейгана, ранив его. Затем в 2005 году была предпринята еще одна попытка убить американского президента: в Тбилиси бросили гранату в сторону Джорджа Буша-младшего, которая не разорвалась. Этот случай мало известен широкой общественности.

В воскресенье, 14 июля, в штате Пенсильвания было совершено покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа, который встречался со своими сторонниками. Трамп был легко ранен в ухо, в результате инцидента, кроме преступника, погиб еще один человек. Жизнь и здоровье Трампа вне опасности, но произошедшее будет иметь серьезные последствия.

Во-первых, это случилось точно перед конвентом республиканцев, где официально называют кандидата от партии на президентские выборы, и уже ясно, что покушение только сильнее сплотит членов партии вокруг Трампа.

Во-вторых, Трамп сумел обернуть неудавшееся покушение в свою пользу: он моментально сообразил, что нужно делать, оттолкнул сотрудников Секретной службы и поднял кулак в жесте победителя. Окровавленный, на фоне американского флага, он выглядел впечатляюще, и это еще больше поможет ему консолидировать своих сторонников. А фотография станет „фотографией эпохи“.

В-третьих, покушение на Трампа не оставило никаких шансов Джо Байдену, превратив его в политический труп. Демократам нет смысла идти на выборы с пожилым и больным человеком, который уже не понимает, где он находится и что происходит вокруг него. Демократам надо действовать быстро и выдвинуть нового кандидата, тогда есть вероятность, что выборы пойдут по другому сценарию, не написанному кровью Трампа. Идти на выборы с Байденом означает 100% поражение для демократов.