ВИДЕО | Сумасшедшие болельщики не помешали Месси завоевать еще один титул! Аргентина выиграла Кубок Америки в 16-й раз

Финал в Майами начался с хаоса, а начало финала Кубка Америки отложили на 1 час 23 минуты из-за беспорядков. Согласно официальному заявлению стадиона, прорваться пытались тысячи безбилетников. Утверждается, что в итоге на стадион попали 7000 безбилетников. В результате давки у стадиона часть болельщиков получила травмы. Некоторых фанатов задержала полиция. Части игроков сборных Аргентины и Колумбии пришлось экстренно выбежать из раздевалок, чтобы помочь близким родственникам попасть на арену.

В частности, много неприятностей доставили болельщики сборной Колумбии. Многие из них пытались проникнуть на стадион через вентиляцию.

Однако в итоге финал все же состоялся. После 0:0 в основное время победитель определился в дополнительное время. Единственный гол в матче был забит вышедшим на замену Лаутаро Мартинесом на 112-й минуте.

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси из-за травмы был заменен на 66-й минуте. Камеры FOX Sport также засняли ногу Месси, которая заметно опухла, когда он сидел на скамейке запасных. Месси, который на протяжении многих лет проигрывал в финалах со сборной Аргентины, теперь выиграл свой второй Кубок Америки в карьере. Он также завоевал этот титул в 2021 году. Между ними был завоеван титул чемпиона мира 2022 года.

Однако 36-летний Анхель Ди Мария, который вышел в стартовом составе и был заменен на 117-й минуте, завершил карьеру в сборной. Ди Мария сыграл важную роль в завоевании Аргентиной главных титулов. Он забивал в финале Кубка Америки - 2021 и чемпионата мира 2022.

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки в рекордный 16-й раз. 15 раз Кубок Америки выигрывал Уругвай, третий показатель у Бразилии – 9 побед.

Лионель Месси выиграл 45-й трофей за карьеру. 37-летний нападающий по-прежнему самый титулованный футболист в истории. У бразильского защитника Дани Алвеса 43 титула за карьеру

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