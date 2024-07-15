Сразу шесть футболистов разделили звание лучшего бомбардира Евро‑2024

Лучшими бомбардирами турнира стали Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Коди Гакпо (Нидерланды), Даниэль Ольмо (Испания), Иван Шранц (Словакия), Гарри Кейн (Англия). Все футболисты забили по три мяча.

В финальном матче чемпионата Европы 2024 года Испания обыграла Англию со счётом 2:1. Сборная Испании в рекордный четвёртый раз выиграла Евро (1964, 1984, 2008, 2012).

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