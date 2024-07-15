15.07.2024, 07:02
Сразу шесть футболистов разделили звание лучшего бомбардира Евро‑2024
ФОТО: | Scanpix
Сразу шесть футболистов разделили звание лучшего бомбардира Европы — 2024.
Лучшими бомбардирами турнира стали Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Коди Гакпо (Нидерланды), Даниэль Ольмо (Испания), Иван Шранц (Словакия), Гарри Кейн (Англия). Все футболисты забили по три мяча.
В финальном матче чемпионата Европы 2024 года Испания обыграла Англию со счётом 2:1. Сборная Испании в рекордный четвёртый раз выиграла Евро (1964, 1984, 2008, 2012).