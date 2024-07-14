ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как проходит Фестиваль реки Нарова
В середине лета, 13 и 14 июля в портах Нарвы и Нарва-Йыэсуу проходит большое совместное мероприятие - Фестиваль реки Наровы. Мероприятие началось в субботу, 13 июля в порту Нарвы, а продолжается в воскресенье, 14 июля, уже в порту города Нарва-Йыэсуу.
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах на рыбную тематику, посмотреть рыбную выставку, попробовать рыбный суп, посетить ярмарку, насладиться музыкальными выступлениями и потанцевать. Конечно же, какой фестиваль реки без морского транспорта - в течение двух дней между портами двух городов будет курсировать речной трамвай Caroline, деревянный парусник Delfin будет совершать прогулки в акваториях обоих портов, а всех посетителей ждет множество интересных сюрпризов.
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