ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как проходит Фестиваль реки Нарова

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах на рыбную тематику, посмотреть рыбную выставку, попробовать рыбный суп, посетить ярмарку, насладиться музыкальными выступлениями и потанцевать. Конечно же, какой фестиваль реки без морского транспорта - в течение двух дней между портами двух городов будет курсировать речной трамвай Caroline, деревянный парусник Delfin будет совершать прогулки в акваториях обоих портов, а всех посетителей ждет множество интересных сюрпризов.