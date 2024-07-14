14.07.2024, 18:13
Обнародованы фотографии предполагаемого стрелка в Трампа. Взявший на себя вину „юморист“ горько об этом пожалел
ФОТО: | kollaaž / sotsiaalmeedia
В интернете целый день циркулирует видеозапись, на которой мужчина, называющий себя Томасом Мэтью Круксом, берет ответственность за покушение на Дональда Трампа на себя и заявляет, что был застрелен не тот человек. Об этом пишет Delfi.
„Меня зовут Тоомас Мэтью Крукс, я ненавижу республиканцев, я ненавижу Трампа, - говорит мужчина на видеозаписи напряженно драматическим тоном и слегка ухмыляясь. - И знаете что: вы застрелили не того парня“. Видео вышло на аккаунте X @jewgazing и его автор носит псевдоним 4skin.
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