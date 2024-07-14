„Теперь насилие перенесено внутрь страны“. В Кремле прокомментировали покушение на Трампа

„Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью, но атмосфера, которая этой администрацией была создана в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка“, - сказал он журналистам в воскресенье.

Песков заметил, что „политическая система США такова, что неоднократно в истории преподносила всему миру пример насилия внутри страны в ходе политической борьбы“.

Представитель Кремля напомнил о неоднократных случаях ранений и даже убийств президентов США, передает „Интерфакс“.

„Стиль работы действующей администрации таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы, в том числе, в мировых делах. Компромиссы никто никогда искать не пытается“, - сказал Песков.

„Теперь, по сути, насилие перенесено внутрь страны“, - заявил он.

Комментируя покушение на Трампа, Песков заявил, что РФ осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы.

„Россия всегда осуждала и мы решительно осуждаем любые проявления насилия в ходе политической борьбы. Мы выражаем соболезнования семье погибшего в результате этой атаки“, - сказал он.

Как добавил Песков, „сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим“.

Также пресс-секретарь российского лидера сообщил, что у президента РФ Владимира Путина нет планов позвонить Трампу после покушения на него. „Насколько я знаю, нет. Так планов нет“, - сказал он.

Трамп получил ранение накануне в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. По официальной информации, стрелок был ликвидирован.

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