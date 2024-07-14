Яна Тоом: покушение на Трампа может аукнуться всем нам

Покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании – это в первую очередь, конечно, преступление. Как бы кто ни относился к Трампу, это не повод брать в руки оружие и идти убивать оппонента. В данном случае наказание осуществилось на месте, причем в ужасной форме: преступника застрелили. Погиб, я так понимаю, и один из зрителей, ну а сам Трамп отделался половиной уха и испугом.

Уже понятно, что это покушение будет иметь очень далеко идущие последствия. Объективно говоря, оно сыграет на руку Трампу как кандидату в президенты – теперь он станет в глазах своих сторонников еще большим мучеником. До сих пор они жалели Трампа как человека, „преследуемого“ государством, – вспомним хотя бы процесс по делу о фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной бывшей порноактрисе, чтобы она молчала о том, что Трампа был с ней секс. Теперь Трамп станет практически святым, чудом спасшимся от смерти. Мессианская аура Трампа – не новость, он намеренно выставляет себя спасителем, в первую очередь Америки, но и всего мира тоже, тем, кто оборет Китай, договорится с Путиным, Ким Чен Ыном и так далее. Теперь этот по сути религиозный трампистский культ усилится.

При этом фанаты Трампа и слышать не захотят о том, что вероятность покушения была бы куда меньше, если бы в США вообще и в штате Пенсильвания в частности было запрещено свободное ношение оружия. В Пенсильвании есть кое-какие законы о контроле над оружием, но их эффективность недостаточна, число застреленных из такого оружия тут – 14,7 на 100 тысяч населения, выше среднего по США. По черной иронии судьбы Трамп стоит как раз за свободу ношения оружия. Теперь „вольный стрелок“ чуть не убил его самого. Думаю, позиции Трампа это не изменит ни на йоту – республиканские избиратели, поддерживающие Национальную стрелковую ассоциацию, ему дороже.