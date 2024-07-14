И в дождь, и под солнцем: в Нарве люди стоят в очереди у границы по 4-6 часов

Женщина с внучкой укрылись под деревом. Они едут из Франции на Урал. Девочке лет одиннадцать, ей стало плохо в очереди, она сидит на чемодане, бабушка стоит рядом. В очереди осталась мама ребенка.

„Стоим три с половиной часа, приехали на автобусе из Таллинна, а нам ведь еще столько времени до Екатеринбурга потом добираться, как раньше было хорошо: поезда ходили из Парижа, можно было из Ниццы долететь“, - говорит бабушка девочки. Она в легкой кофте, уже замерзла стоять.

В очереди стоит компания из нескольких женщин. Рассказывают, что вышли из дома в Финляндии вчера в пять вечера, ночевали на пароме, утром приехали в Нарву, до сих пор стоят. Но они уже близки ко входу на КПП.

„Сложнее всего стоять, - делится девушка, она с мужем не из Эстонии, но решила не говорить, откуда именно они едут, - еще и дождь, устали, у нас дорога уже вторые сутки“.

На Петровской площади стоит три автобуса LuxExpress, один - Baltic Shuttle. Со стороны вокзала также подходят люди с багажом. Мост Дружбы при этом пуст. И люди надеются, что хоть и отстояли 4-5 часов в Нарве, то хотя бы по мосту пройдут быстро.

В очереди много маленьких детей, людей с переносками для животных.

Когда корреспондент делала фото моста, к ней подошли два человека из Молдавии. Один из них, мужчина средних лет, приехал, чтобы на КПП в Ивангороде встретить дочь. Ее паспорт у него. Он спросил, как можно пешком перейти границу и где находится вход на КПП. Он не знал ни о том, что теперь границу с Россией в Нарве нельзя пересекать на машине, ни о том, что погранпункт больше не работает круглосуточно.

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