Ученый: нагрев Балтийского моря может убить некоторые виды рыб

„Температура — один из самых важных факторов в жизни рыбы. Хотя мы называем рыб холоднокровными животными, это в основном неверно, потому что внутренняя температура тела рыб совпадает с температурой окружающей среды“, — объясняет Путнис.

При этом есть ряд видов рыб, которые способны немного регулировать температуру своего тела, поддерживая ее выше, чем в окружающей среде. Но в любом случае температура воды крайне важна для рыбы.

„Самочувствие рыбы и ее жизненный цикл — кормление, рост — напрямую зависят от температуры. Можно разделить рыб на тепловодные и холодноводные виды, и для каждого вида есть свой температурный оптимум“, — говорит специалист.

Так что для каждого вида есть своя температура, при которой конкретный вид чувствует себя лучше всего, при которой он может нереститься, кормиться и расти. Поэтому есть и температурные пределы, которые будут смертельными для конкретного вида.

„Часто это не должна быть какая-то экстремально высокая температура. В контексте Балтийского моря для некоторых видов это может быть и 15 градусов. То есть, достигнув 15 градусов, вода для определенного вида станет летальной“, — продолжает ихтиолог. Это работает и с нагревом, и с остыванием воды — при том, что некоторые виды нормально себя чувствуют даже в очень прохладной воде.

„Он реагирует на эффект, возникающий из-за течения Эль-Ниньо, на потепление воды. Для этого вида бывают хорошие, а бывают плохие годы. У этих анчоусов очень резко меняется выживаемость, способность размножаться и скорость роста“, — говорит Путнис.

Конечно, способность рыбы адаптироваться к изменениям температуры зависит и от стадии ее развития. На ранних стадиях, когда рыбы представляют собой пассивно плавающие организмы — икринки или личинки — их развитие зависит от места нереста, движения водных масс и др, в результате чего икринки могут попасть в благоприятные или неблагоприятные условия. Во втором случае смертность может быть очень высокой.