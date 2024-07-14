Эксперт: Трамп станет президентом, если не будет убит

Вчерашнее покушение на митинге в Пенсильвании - редкость в американской политике в последние десятилетия, но бывали и десятилетия, в которых покушения следовали одно за другим. В ноябре 1963-го снайпер убил президента Джона Кеннеди во время торжественной встречи на улицах Далласа. (Этот момент заснят на кинопленку и описан в сотнях книг; лучше старой книги Уильяма Манчестера по-прежнему ничего нет.) Через пять лет, в июне 1968-го, убили сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата Джона, бывшего генпрокурора, а в тот момент - основного кандидата в президенты от демократов.

В 1972 году покушение на губернатора Алабамы Джорджа Уоллеса, пытавшегося избраться в президенты от демократов, сделало его инвалидом, навсегда привязанным к коляске. Впрочем, Уоллес еще несколько раз выигрывал губернаторские выборы. Два покушения пережил президент Форд, за свои недолгие два года президентства. В 1981 какой-то псих тяжело ранил президента Рейгана вскоре после его избрания. „Я надеюсь, вы все тут республиканцы!“, - жизнерадостно приветствовал Рейган врачей, когда его вкатили в операционную скорой помощи.

Тогда, в 1981, прервались два десятилетия постоянных покушений. Американские политики, чтобы выигрывать выборы, вынуждены проводить сотни встреч с гражданами и в предвыборные годы и во все остальные. 150 лет назад на больших приемах были убиты президенты Гарфилд и Маккинли; президент Линкольн был убит во время театрального представления. В 1912 году Теодор Рузвельт, пытавшийся снова избраться президентом, получил пулю в грудь и продолжил выступление! Перед этим он проследил за тем, чтобы толпа не линчевала психа, который на него покушался.