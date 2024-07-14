14.07.2024, 16:33
„Этого недостаточно, чтобы завалить лося“: история убийств и покушений на кандидатов в президенты США
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История США знает много примеров насилия в отношении политиков. Хорошо известно, что жертвами покушений в разное время стали четверо действующих президентов: Авраам Линкольн (1865), Джеймс Гарфилд (1881), Уильям Мак-Кинли (1901) и Джон Ф. Кеннеди (1963). Но было немало случаев насилия и в отношении тех, кто только собирался попасть в Белый дом. И далеко не всегда дело ограничивалось ранением в ухо.