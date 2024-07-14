„Этого недостаточно, чтобы завалить лося“: история убийств и покушений на кандидатов в президенты США

1844 год - Джозеф Смит

Смит, фермер из штата Пенсильвания, получил общенациональную известность, издав в 1830 году „Книгу Мормона“ - описание якобы полученных им откровений свыше и видений. Их смысл состоял в том, что все существовавшие на тот момент церкви „отпали от Евангелия“ и Смит призван восстановить „истинную христианскую церковь“. Вскоре он и его сторонники основали Церковь Христа (впоследствии - Церковь Иисуса Христа Святых последних дней), а сами они стали известны, как мормоны. Новая радикальная религия ожидаемо встречала неприятие и преследования со стороны местных жителей. Многие опасались политических и экономических амбиции мормонов, а также их религиозных практик, особенно многоженства. В 1839 году Смит и его сторонники нашли временное убежище в Иллинойсе, где основали город Наву. Наву быстро рос, став одним из крупнейших городов Иллинойса (около 12 тысяч жителей), что вызвало обеспокоенность и враждебность местных, тем более, что Смит организовывал и собственные квази-военные формирования.