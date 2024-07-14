За рубежом
14.07.2024, 16:33

„Этого недостаточно, чтобы завалить лося“: история убийств и покушений на кандидатов в президенты США

 
Ранение Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании
Ранение Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании
ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA

История США знает много примеров насилия в отношении политиков. Хорошо известно, что жертвами покушений в разное время стали четверо действующих президентов: Авраам Линкольн (1865), Джеймс Гарфилд (1881), Уильям Мак-Кинли (1901) и Джон Ф. Кеннеди (1963). Но было немало случаев насилия и в отношении тех, кто только собирался попасть в Белый дом. И далеко не всегда дело ограничивалось ранением в ухо.

1844 год - Джозеф Смит

Смит, фермер из штата Пенсильвания, получил общенациональную известность, издав в 1830 году „Книгу Мормона“ - описание якобы полученных им откровений свыше и видений. Их смысл состоял в том, что все существовавшие на тот момент церкви „отпали от Евангелия“ и Смит призван восстановить „истинную христианскую церковь“. Вскоре он и его сторонники основали Церковь Христа (впоследствии - Церковь Иисуса Христа Святых последних дней), а сами они стали известны, как мормоны. Новая радикальная религия ожидаемо встречала неприятие и преследования со стороны местных жителей. Многие опасались политических и экономических амбиции мормонов, а также их религиозных практик, особенно многоженства. В 1839 году Смит и его сторонники нашли временное убежище в Иллинойсе, где основали город Наву. Наву быстро рос, став одним из крупнейших городов Иллинойса (около 12 тысяч жителей), что вызвало обеспокоенность и враждебность местных, тем более, что Смит организовывал и собственные квази-военные формирования.

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