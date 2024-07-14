В Дональда Трампа стреляли на митинге в Пенсильвании. Первые реакции
Джо Байден
президент США
Я был проинформирован о стрельбе на митинге в поддержку Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на митинге, поскольку мы ожидаем дополнительной информации. Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что они доставили его [Трампа] в безопасное место. В Америке нет места подобному насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это.
Биньямин Нетаниягу
премьер-министр Израиля
[Моя жена] Сара и я были шокированы очевидным нападением на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление.
Виктор Орбан
премьер-министр Венгрии
Мои мысли и молитвы с президентом Трампом в эти темные времена.
Барак Обама
бывший президент США
В нашей демократии абсолютно нет места политическому насилию. Хотя мы еще не знаем точно, что произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп серьезно не пострадал, и использовать этот момент, чтобы подтвердить свою приверженность цивилизованности и уважению в нашей политике. Мишель и я желаем ему скорейшего выздоровления.
Нэнси Пелоси
бывший спикер Палаты представителей
Как человек, чья семья стала жертвой политического насилия, я не понаслышке знаю, что политическому насилию любого рода нет места в нашем обществе. Я благодарю Бога за то, что бывший президент Трамп находится в безопасности. Пока мы узнаем подробности этого ужасающего инцидента, давайте молиться о том, чтобы все присутствующие на сегодняшнем митинге бывшего президента остались невредимы.
Джордж Буш
бывший президент США
Мы с Лорой благодарны за то, что президент Трамп в безопасности после трусливого покушения на его жизнь. И мы благодарим мужчин и женщин из Секретной службы за их быструю реакцию.
Джорджа Мелони
премьер-министр Италии
Я выражаю ему [Трампу] сочувствие и желаю скорейшего выздоровления, надеясь, что в ближайшие месяцы предвыборной кампании диалог и ответственность возобладают над ненавистью и насилием.
Камала Харрис
Вице-президент США
Мы с Дагом рады, что он не получил серьезных ранений. Мы молимся за него, его семью и всех тех, кто пострадал от этой бессмысленной стрельбы. Мы благодарны Секретной службе США, сотрудникам служб быстрого реагирования и местным властям за их незамедлительные действия. Подобному насилию нет места в нашей стране. Мы все должны осудить этот отвратительный акт и сделать все возможное, чтобы он не привел к новым проявлениям насилия.
Билл Клинтон
бывший президент США
Насилию нет места в Америке, особенно в нашем политическом процессе. Мы с Хиллари рады, что президент Трамп в безопасности, соболезнуем всем тем, кто пострадал в результате нападения на сегодняшнем митинге в Пенсильвании, и благодарны за оперативные действия Секретной службы США.
Кир Стармер
премьер-министр Великобритании
Я потрясен шокирующими сценами на митинге президента Трампа, и мы передаем ему и его семье наилучшие пожелания. Политическому насилию в любой форме нет места в нашем обществе, мои мысли со всеми жертвами этого нападения.
Энтони Блинкен
госсекретарь США
Я потрясен и опечален стрельбой на митинге бывшего президента Трампа, и благодарен, что он в безопасности. Как сказал Байден, в Америке нет места политическому насилию, и мы все должны осудить его.
Илон Маск
основатель SpaceX
Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое выздоровление.
Ллойд Остин
глава Пентагона
Все министерство обороны осуждает это насилие, которому нет места в нашей демократии. Мы не можем так решать наши разногласия в Америке, и так никогда не должно быть. Я с облегчением узнал, что бывший президент Трамп находится в безопасности, и молюсь за него, его семью и всех, кого затронул этот ужасающий инцидент.
Владимир Зеленский
президент Украины
Ужасное преступление, которое можно только осуждать и которое демонстрирует, насколько сейчас серьезны глобально вызовы перед демократией. Насилие ни в одной форме и нигде совершенно не должно возобладать. Я уверен: Америка достойно пройдет этот вызов. Я желаю скорейшего восстановления господину Трампу, сил, поддержки всем пострадавшим.
Дональд Туск
премьер-министр Польши
Я желаю президенту Дональду Трампу скорейшего и полного выздоровления. Насилие никогда не является ответом на политические разногласия в условиях демократии. Я уверен, это то, с чем мы все можем согласиться без тени сомнения.
Олаф Шольц
канцлер ФРГ
Нападки на кандидата в президенты США Дональда Трампа достойны презрения. Желаю ему скорейшего выздоровления. Мои мысли также со всеми теми, кто пострадал от нападения. Подобные акты насилия угрожают демократии.
Нарендра Моди
премьер-министр Индии
Глубоко обеспокоен нападением на моего друга, бывшего президента Дональда Трампа. Решительно осуждаю произошедшее. Насилию нет места в политике и демократиях. Желаю ему скорейшего выздоровления. Наши мысли и молитвы с семьей погибшего, ранеными и американским народом.
Эммануэль Макрон
президент Франции
Мои мысли с президентом Дональдом Трампом, ставшим жертвой покушения. Шлю ему пожелания скорейшего выздоровления. Один из посетителей погиб, несколько ранены. Это трагедия для наших демократий. Франция разделяет шок и возмущение американского народа.
МИД КНР
Китай следит за инцидентом со стрельбой на предвыборном митинге бывшего президента США Дональда Трампа. Председатель Си Цзиньпин выразил сочувствие бывшему президенту Трампу.
Кая Калласс
премьер-министр Эстонии
Шокирована стрельбой на предвыборном мероприятии бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании. Желаю ему скорейшего выздоровления. Мои мысли с жертвами. Политическое насилие в любой форме не имеет оправдания
Алар Карис
президент Эстонии
Я глубоко обеспокоен нападением на бывшего президента Дональда Трампа на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политическое насилие непростительно и нетерпимо, ему нет места в демократии. Я желаю Дональду Трампу скорейшего и полного выздоровления.
В Дональда Трампа стреляли накануне на митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания. Пуля задела правое ухо бывшего президента США, после чего его закрыли собой сотрудники охраны. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы. ФБР опознало подозреваемого как 20-летнего Томаса Мэттью Крукса. В результате покушения один из зрителей митинга погиб, еще двое получили ранения.
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