В Дональда Трампа стреляли на митинге в Пенсильвании. Первые реакции

Джо Байден

президент США

Я был проинформирован о стрельбе на митинге в поддержку Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на митинге, поскольку мы ожидаем дополнительной информации. Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что они доставили его [Трампа] в безопасное место. В Америке нет места подобному насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это.

Биньямин Нетаниягу

премьер-министр Израиля

[Моя жена] Сара и я были шокированы очевидным нападением на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление.

Виктор Орбан

премьер-министр Венгрии

Мои мысли и молитвы с президентом Трампом в эти темные времена.

Барак Обама

бывший президент США

В нашей демократии абсолютно нет места политическому насилию. Хотя мы еще не знаем точно, что произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп серьезно не пострадал, и использовать этот момент, чтобы подтвердить свою приверженность цивилизованности и уважению в нашей политике. Мишель и я желаем ему скорейшего выздоровления.

Нэнси Пелоси

бывший спикер Палаты представителей

Как человек, чья семья стала жертвой политического насилия, я не понаслышке знаю, что политическому насилию любого рода нет места в нашем обществе. Я благодарю Бога за то, что бывший президент Трамп находится в безопасности. Пока мы узнаем подробности этого ужасающего инцидента, давайте молиться о том, чтобы все присутствующие на сегодняшнем митинге бывшего президента остались невредимы.

Джордж Буш

бывший президент США

Мы с Лорой благодарны за то, что президент Трамп в безопасности после трусливого покушения на его жизнь. И мы благодарим мужчин и женщин из Секретной службы за их быструю реакцию.

Джорджа Мелони

премьер-министр Италии