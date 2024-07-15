ВИДЕО | Сборная Испании обыграла Англию и стала победителем Евро-2024

Команды подошли к решающей игре в оптимальных составах. У Испании вернулись отбывшие дисквалификацию защитники Ле-Норман и Карвахаль, преувеличенными оказались слухи о травме форварда Мораты, который вышел в основе. У англичан главная неожиданность - выход в старте Люка Шоу.

В отличие от полуфиналов игра началась в спокойном темпе, первые 5 минут без опасных моментов. Слишком велика цена ошибки.

Первый удар - на 13-й минуте Ле-Норман пытался исполнить ножницы в штрафной соперника, получилось неопасно.

Половина первого тайма позади - все еще без явных моментов, много борьбы, отборов, перехватов. Ожидаемо, что по такой игре начались предупреждения - на 25-й минуте горчичник увидел перед собой Кейн за жесткий стык в середине поля.

К 27-й минуте пресловутый xG (ожидаемые голы) у Испании 0,17, у Англии и вовсе 0,03!

И второе предупреждение - у Дани Ольмо, на 31-й минуте.

На 40-й минуте длинный рейд на чужую половину поля неожиданно предпринял Стоунз, но до удара дело не дошло. Контратака Испании тоже захлебнулась.

Три минуты спустя Мората получил проникающий пас в чужой штрафной, но Гехи и Стоунз его заблокировали, всего лишь угловой.

На 45-й минуте удар Кейна блокировал Родри, и тут же очередную желтую получил Нико Уильямс, за толчок рвавшегося вперед Уокера.

И после этого штрафного у Англии возник лучший момент за тайм - плотный удар Фодена в падении намертво взял Симон.

По итогам тайма xG Испании подрос до 0,28, Англии (видимо, благодаря удару Фодена) до 0,17. Красноречиво и количество передач: 300 у Испании, всего 134 у Англии. При этом фолов не так много для столь вязкой игры: 6-2 в „пользу“ Испании.

В перерыве одна замена - у Испании вместо получившего повреждение Родри вышел Мартин Субеменди.

Гол! На 47-й минуте англичане не успели построиться в обороне, Ямаль ушел от Шоу и отдал на свободного Уильямса, тот не промахнулся!