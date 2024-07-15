ВИДЕО | Сборная Испании обыграла Англию и стала победителем Евро-2024
В воскресенье, 14 июля, состоялся финал чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Испании обыграла команду Англии (2:1).
Команды подошли к решающей игре в оптимальных составах. У Испании вернулись отбывшие дисквалификацию защитники Ле-Норман и Карвахаль, преувеличенными оказались слухи о травме форварда Мораты, который вышел в основе. У англичан главная неожиданность - выход в старте Люка Шоу.
В отличие от полуфиналов игра началась в спокойном темпе, первые 5 минут без опасных моментов. Слишком велика цена ошибки.
Первый удар - на 13-й минуте Ле-Норман пытался исполнить ножницы в штрафной соперника, получилось неопасно.
Половина первого тайма позади - все еще без явных моментов, много борьбы, отборов, перехватов. Ожидаемо, что по такой игре начались предупреждения - на 25-й минуте горчичник увидел перед собой Кейн за жесткий стык в середине поля.
К 27-й минуте пресловутый xG (ожидаемые голы) у Испании 0,17, у Англии и вовсе 0,03!
И второе предупреждение - у Дани Ольмо, на 31-й минуте.
На 40-й минуте длинный рейд на чужую половину поля неожиданно предпринял Стоунз, но до удара дело не дошло. Контратака Испании тоже захлебнулась.
Три минуты спустя Мората получил проникающий пас в чужой штрафной, но Гехи и Стоунз его заблокировали, всего лишь угловой.
На 45-й минуте удар Кейна блокировал Родри, и тут же очередную желтую получил Нико Уильямс, за толчок рвавшегося вперед Уокера.
И после этого штрафного у Англии возник лучший момент за тайм - плотный удар Фодена в падении намертво взял Симон.
По итогам тайма xG Испании подрос до 0,28, Англии (видимо, благодаря удару Фодена) до 0,17. Красноречиво и количество передач: 300 у Испании, всего 134 у Англии. При этом фолов не так много для столь вязкой игры: 6-2 в „пользу“ Испании.
В перерыве одна замена - у Испании вместо получившего повреждение Родри вышел Мартин Субеменди.
Гол! На 47-й минуте англичане не успели построиться в обороне, Ямаль ушел от Шоу и отдал на свободного Уильямса, тот не промахнулся!
И следом отличный шанс упустил Ольмо, не попав в ворота после паса Уильямса. Англичане поплыли? Вдобавок получает предупреждение центральный защитник Стоунз.
И еще один отличный момент на 55-й минуте упускает Уильямс, бьет рядом со штангой.
Надо спасать положение - у Англии разминается герой полуфинала Оли Уоткинс. И выходит на 61-й минуте против Кейна.
И тут же возник момент, Беллингем бил с линии штрафной, но немного неточно.
Ответ Испании, и Пикфорд тащит тяжелый мяч после удара Ямаля в угол.
Вторая замена Испании - Оярсабаль вместо Мораты. Де ла Фуэнте переходит на схему без чистого форварда?
Ответ Саутгейта - Палмер вместо опорника Коби Майну.
И ход срабатывает! Свободный Палмер получает от Беллингема мяч перед штрафной и не прощает соперника - 1:1, все сначала! Англия в очередной раз отыгрывается. Вот где аукнулись испанцам разбазаренные шансы.
Пикфорд оставляет в игре Англию! Великолепный сейв на 82-й минуте, хотя и бил Ямаль классно.
Де ла Фуэнте перетасовывает защиту - Начо вместо Ле-Нормана. Нужна победная магия „реалистов“?
Испания явно не хочет дополнительного времени и давит, но англичане держатся.
Но не удержали: на 86-й минуте Оярсабаль открылся на линии офсайда и был точен. Золотой гол? Посмотрим.
Пошли замены: Тоуни вместо Фодена, Мерино вместо Ямаля.
И тут же после углового двойной супершанс Англии. Сначала потащил Симон, потом Ольмо выбил головой с линии!
Добавлено 4 минуты.
У Беллингема не выдерживают нервы - желтая за удар Начо.
Ничего не получается у англичан, фол в атаке у Сака. Испанцы готовятся праздновать.
ВСЕ! Испания чемпионы Европы, четырехкратные!
Англичане возвращаются домой только с серебром, как и 3 года назад.
Это 4-я победа на континентальном турнире для испанской сборной – лучший результат в истории. До этого они побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах.
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