ЧЕ по футболу 2024
15.07.2024, 00:00

ВИДЕО | Сборная Испании обыграла Англию и стала победителем Евро-2024

 
ФОТО: AP Photo/Thanassis Stavrakis | Scanpix

В воскресенье, 14 июля, состоялся финал чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Испании обыграла команду Англии (2:1).

Команды подошли к решающей игре в оптимальных составах. У Испании вернулись отбывшие дисквалификацию защитники Ле-Норман и Карвахаль, преувеличенными оказались слухи о травме форварда Мораты, который вышел в основе. У англичан главная неожиданность - выход в старте Люка Шоу.

В отличие от полуфиналов игра началась в спокойном темпе, первые 5 минут без опасных моментов. Слишком велика цена ошибки.

Первый удар - на 13-й минуте Ле-Норман пытался исполнить ножницы в штрафной соперника, получилось неопасно.

Половина первого тайма позади - все еще без явных моментов, много борьбы, отборов, перехватов. Ожидаемо, что по такой игре начались предупреждения - на 25-й минуте горчичник увидел перед собой Кейн за жесткий стык в середине поля.

К 27-й минуте пресловутый xG (ожидаемые голы) у Испании 0,17, у Англии и вовсе 0,03!

И второе предупреждение - у Дани Ольмо, на 31-й минуте.

На 40-й минуте длинный рейд на чужую половину поля неожиданно предпринял Стоунз, но до удара дело не дошло. Контратака Испании тоже захлебнулась.

Три минуты спустя Мората получил проникающий пас в чужой штрафной, но Гехи и Стоунз его заблокировали, всего лишь угловой.

На 45-й минуте удар Кейна блокировал Родри, и тут же очередную желтую получил Нико Уильямс, за толчок рвавшегося вперед Уокера.

И после этого штрафного у Англии возник лучший момент за тайм - плотный удар Фодена в падении намертво взял Симон.

По итогам тайма xG Испании подрос до 0,28, Англии (видимо, благодаря удару Фодена) до 0,17. Красноречиво и количество передач: 300 у Испании, всего 134 у Англии. При этом фолов не так много для столь вязкой игры: 6-2 в „пользу“ Испании.

В перерыве одна замена - у Испании вместо получившего повреждение Родри вышел Мартин Субеменди.

Гол! На 47-й минуте англичане не успели построиться в обороне, Ямаль ушел от Шоу и отдал на свободного Уильямса, тот не промахнулся!

И следом отличный шанс упустил Ольмо, не попав в ворота после паса Уильямса. Англичане поплыли? Вдобавок получает предупреждение центральный защитник Стоунз.

И еще один отличный момент на 55-й минуте упускает Уильямс, бьет рядом со штангой.

Надо спасать положение - у Англии разминается герой полуфинала Оли Уоткинс. И выходит на 61-й минуте против Кейна.

И тут же возник момент, Беллингем бил с линии штрафной, но немного неточно.

Ответ Испании, и Пикфорд тащит тяжелый мяч после удара Ямаля в угол.

Вторая замена Испании - Оярсабаль вместо Мораты. Де ла Фуэнте переходит на схему без чистого форварда?

Ответ Саутгейта - Палмер вместо опорника Коби Майну.

И ход срабатывает! Свободный Палмер получает от Беллингема мяч перед штрафной и не прощает соперника - 1:1, все сначала! Англия в очередной раз отыгрывается. Вот где аукнулись испанцам разбазаренные шансы.

Пикфорд оставляет в игре Англию! Великолепный сейв на 82-й минуте, хотя и бил Ямаль классно.

Де ла Фуэнте перетасовывает защиту - Начо вместо Ле-Нормана. Нужна победная магия „реалистов“?

Испания явно не хочет дополнительного времени и давит, но англичане держатся.

Но не удержали: на 86-й минуте Оярсабаль открылся на линии офсайда и был точен. Золотой гол? Посмотрим.

Пошли замены: Тоуни вместо Фодена, Мерино вместо Ямаля.

И тут же после углового двойной супершанс Англии. Сначала потащил Симон, потом Ольмо выбил головой с линии!

Добавлено 4 минуты.

У Беллингема не выдерживают нервы - желтая за удар Начо.

Ничего не получается у англичан, фол в атаке у Сака. Испанцы готовятся праздновать.

ВСЕ! Испания чемпионы Европы, четырехкратные!

Англичане возвращаются домой только с серебром, как и 3 года назад.

Это 4-я победа на континентальном турнире для испанской сборной – лучший результат в истории. До этого они побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах.

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