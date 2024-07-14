Число покушений на политиков растет во всем мире

В прошлом году кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит в Кито.

Попытку покушения пережила вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер — но пистолет нападавшего заклинило.

В результате покушения в июле 2022 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ был убит выстрелом из самодельного оружия.

В самом начале этого года ранение в шею получил лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мен, а весной попытку покушения пережил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В США подобных громких случаев в последние годы не было, но высокопоставленные американские чиновники стали чаще получать угрозы.

Издание New York Times сообщало, что за прошлый год полиция расследовала более восьми тысяч угроз в адрес членов Конгресса, угрозы поступают и в адрес федеральных судей.

В октябре прошлого года почти четверть американцев согласилась с утверждением, что „патриотам, возможно, придется прибегнуть к насилию, чтобы спасти страну“ (это наивысший показатель за три года, в течение которых задавался вопрос).

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