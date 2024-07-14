БЛОГ И ВИДЕО | В результате стрельбы Трамп получил ранение на митинге в Пенсильвании. Есть погибшие и тяжело раненые (постоянно дополняется!)
Бывшего президента США Дональда Трампа увезли со сцены на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, после того, как в толпе раздались выстрелы, передает DW со ссылкой на сообщения информационных агентств, опубликованные вечером в субботу, 13 июля, по местному времени.
„Трамп демонстрировал таблицу с цифрами пересечения границы, когда в толпе раздались выстрелы. Было видно, как Трамп потянулся правой рукой к шее. На его лице показалась кровь“, - говорится в сообщении агентства AP.
На фото- и видеокадрах с места происшествия видно, что у бывшего президента США кровь на правом ухе и течет по лицу.После прозвучавших выстрелов он „быстро спрятался за стойку“, из толпы раздались крики, а охранники Трампа бросились на сцену оказывать ему помощь. АР уточняет, что экс-президент сумел подняться на ноги и поднял кулак. Спустя несколько минут его кортеж покинул место инцидента.
Сам Трамп написал позднее в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха.
Секретная служба США: Трамп в безопасности
Секретная служба США, отвечающая за безопасность бывших и действующих президентов, заявила, что Дональд Трамп находится в безопасности. В заявлении Секретной службы говорится, что предполагаемый виновник происшествия произвел несколько выстрелов в сторону сцены, находясь на возвышении. Он „был нейтрализован“ сотрудниками службы, и скончался. Также погиб один зритель, и еще два человека получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии.
По словам директора по связям с общественностью Трампа Стивена Чунга, экс-президент был доставлен для обследования в медицинское учреждение. Чунг сказал, что Дональд Трамп „чувствует себя хорошо“. Позднее губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сообщил, что он покинул больницу. После больницы сотрудники Секретной службы США доставили Трампа в безопасное место. Где находится это укрытие, не разглашается.
Одним из первых иностранных лидеров отреагировал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. „Сара и я в шоке от нападения на президента Трампа, мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление“, — написал он в сети Х (бывший Твиттер).
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, премер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Венгрии Виктор Орбан, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва и многие другие политические деятели мира также выразили свое потрясение в связи с ранением Дональда Трампа на его митинге и осудили насилие.
Стрельба на предвыборном митинге с участием Дональда Трампа расследуется как попытка покушения на кандидата в президенты. Об этом вечером 13 июля сообщили представители властей. Расследование инцидента ведет ФБР при содействии Секретной службы, занимающейся охраной президентов и местных правоохранительных служб.
Сын бывшего президента, Дональд Трамп-младший говорил с отцом по телефону и тот оказался „в хорошем расположении духа“.
Демократ Джош Шапиро, губернатор Пенсильвании, сообщил, что полиция штата работает на месте событий вместе с федеральными службами. „Насилие в отношении любой политической партии или политика абсолютно неприемлемо, — сказал Шапиро. - Ему нет места в Пенсильвании и в США“.
Трамп опубликовал заявление о событиях в Батлере
„Я хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за их быструю реакцию на стрельбу, которая только что произошла в Батлере, штат Пенсильвания.
Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье убитого на митинге человека, а также семье другого человека, который был тяжело ранен. Невероятно, что такой могло произойти в нашей стране.
Сейчас ничего не известно о стрелявшем, он уже мёртв. В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля проходит сквозь кожу. У меня началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!“ - написал Трамп.
Реакция Байдена
Президента Байдена проинформировали о случившемся, сообщил Белый Дом. Брифинг провели главы секретной службы и министерства внутренней безопасности, а также советница Байдена по вопросам внутренней безопасности, передает Би-би-си.
Вот что сказал после брифинга американский президент:
„Мне сообщили о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и всех кто был на митинге. Мы ждём информацию.
Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что они обеспечили его безопасность. В Америке нет места такому насилию. Вся нация должна объединиться и осудить это насилие“.
Позже Байден коротко выступил перед журналистами — сейчас он находится в штате Делавэр. Он сообщил, что Трамп „чувствует себя хорошо“. По словам президента США, он пытался дозвониться до своего соперника, но пока не смог этого сделать.
На вопрос, считает ли он, что на Трампа совершили покушение, Байден ответил, что выскажется по этому поводу позже: „У меня есть мнение, но нет фактов“.
Демократ Джош Шапиро, губернатор Пенсильвании, сообщил, что полиция штата работает на месте событий вместе с федеральными службами. „Насилие в отношении любой политической партии или политика абсолютно неприемлемо, — сказал Шапиро. - Ему нет места в Пенсильвании и в США“.
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