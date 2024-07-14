БЛОГ И ВИДЕО | В результате стрельбы Трамп получил ранение на митинге в Пенсильвании. Есть погибшие и тяжело раненые (постоянно дополняется!)

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, премер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Венгрии Виктор Орбан, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва и многие другие политические деятели мира также выразили свое потрясение в связи с ранением Дональда Трампа на его митинге и осудили насилие.

Одним из первых иностранных лидеров отреагировал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. „Сара и я в шоке от нападения на президента Трампа, мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление“, — написал он в сети Х (бывший Твиттер).

По словам директора по связям с общественностью Трампа Стивена Чунга, экс-президент был доставлен для обследования в медицинское учреждение. Чунг сказал, что Дональд Трамп „чувствует себя хорошо“. Позднее губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сообщил, что он покинул больницу. После больницы сотрудники Секретной службы США доставили Трампа в безопасное место. Где находится это укрытие, не разглашается.

Секретная служба США, отвечающая за безопасность бывших и действующих президентов, заявила, что Дональд Трамп находится в безопасности. В заявлении Секретной службы говорится, что предполагаемый виновник происшествия произвел несколько выстрелов в сторону сцены, находясь на возвышении. Он „был нейтрализован“ сотрудниками службы, и скончался. Также погиб один зритель, и еще два человека получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии.

Сам Трамп написал позднее в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха.

На фото- и видеокадрах с места происшествия видно, что у бывшего президента США кровь на правом ухе и течет по лицу.После прозвучавших выстрелов он „быстро спрятался за стойку“, из толпы раздались крики, а охранники Трампа бросились на сцену оказывать ему помощь. АР уточняет, что экс-президент сумел подняться на ноги и поднял кулак. Спустя несколько минут его кортеж покинул место инцидента.

„Трамп демонстрировал таблицу с цифрами пересечения границы, когда в толпе раздались выстрелы. Было видно, как Трамп потянулся правой рукой к шее. На его лице показалась кровь“, - говорится в сообщении агентства AP.

Стрельба на предвыборном митинге с участием Дональда Трампа расследуется как попытка покушения на кандидата в президенты. Об этом вечером 13 июля сообщили представители властей. Расследование инцидента ведет ФБР при содействии Секретной службы, занимающейся охраной президентов и местных правоохранительных служб.

Сын бывшего президента, Дональд Трамп-младший говорил с отцом по телефону и тот оказался „в хорошем расположении духа“.

Демократ Джош Шапиро, губернатор Пенсильвании, сообщил, что полиция штата работает на месте событий вместе с федеральными службами. „Насилие в отношении любой политической партии или политика абсолютно неприемлемо, — сказал Шапиро. - Ему нет места в Пенсильвании и в США“.

Трамп опубликовал заявление о событиях в Батлере

„Я хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за их быструю реакцию на стрельбу, которая только что произошла в Батлере, штат Пенсильвания.

Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье убитого на митинге человека, а также семье другого человека, который был тяжело ранен. Невероятно, что такой могло произойти в нашей стране.

Сейчас ничего не известно о стрелявшем, он уже мёртв. В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля проходит сквозь кожу. У меня началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!“ - написал Трамп.

Реакция Байдена

Президента Байдена проинформировали о случившемся, сообщил Белый Дом. Брифинг провели главы секретной службы и министерства внутренней безопасности, а также советница Байдена по вопросам внутренней безопасности, передает Би-би-си.

Вот что сказал после брифинга американский президент:

„Мне сообщили о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и всех кто был на митинге. Мы ждём информацию.