ВИДЕО | Невероятный гол! В Первой лиге Эстонии забили мяч ударом с центра поля

Красивый момент произошел во втором тайме матча между молодежной командой „Харью Лаагри“ и таллиннским „Калевом“ U21. На 53-й минуте Мартен Келемент сделал счет 2:1 в пользу „Харью Лаагри“, после чего футболисты „Калева“ разыгрывали мяч с центра поля. Игрок „Калева“ Онни Суутари заметил, что вратарь „Харью Лаагри“ Майко Риммель далеко вышел из ворот, и отправил мяч в ворота.

Матч завершился ничьей (3:3). Оставшиеся мячи у „Харью Лаагри“забил Каарел Ээльма, а у „Калева“ - Кенлоу Лааснер.

Онни Суутари, забивший красивый гол, в текущем сезоне также представлял основную команду „Калева“ в Премиум лиге, где финн в 18 матчах забил 2 гола.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.