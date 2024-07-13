Нобелевские лауреаты призвали к перемирию во время Олимпиады

51 лауреат Нобелевской премии в преддверии открытия летних Олимпийских игр в Париже призвал прекратить бушующие в мире вооруженные конфликты - в том числе войны в Украине и в секторе Газа. Текст открытого письма, обращенного к воюющим сторонам, папе римскому Франциску, епископу Константинопольского патриархата Варфоломею, Далай Ламе XIV, представителям ислама и иудаизма, ООН, Европарламенту и Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), публикует французская газета Le Monde в субботу, 13 июля.

„Локальные войны перестали быть локальными. И впервые за последние десятилетия кровавая война - между Россией и Украиной - разрывает на части европейский континент, - подчеркивают нобелевские лауреаты. - Последствия этого затяжного конфликта, который длится уже третий год, сказываются на целом ряде стран: он приводит к обострению голода в Африке, к миграционному кризису в Европе и, с каждой бомбардировкой, к попаданию токсичных веществ в воду, продукты питания и молоко, которые будут употреблять люди на шести континентах. Кроме того, к концу года, впервые со времен Второй мировой войны, число убитых и раненых в Центральной Европе превысит миллион человек“.

В письме указано также, что на фоне войны в Украине оборонные бюджеты в мире увеличились настолько, что эти средства, потраченные на другие цели, могли бы замедлить глобальное изменение климата или искоренить голод в мире на ближайшие восемьдесят лет. „Только представьте: никто не будет голодать, никто не умрет от голода, ни один ребенок не будет недоедать. Но вместо того чтобы работать на жизнь, мы тратим свои ресурсы на то, чтобы сеять смерть“, - констатируют авторы.

Потерянные четыре миллиона лет жизни