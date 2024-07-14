Испанский тренер бросил все ради девушки из Эстонии, выучил русский, эстонский и остался в Ида-Вирумаа обучать детей футболу

Даниэлю Рекене сейчас 30. Его история похожа на сюжет из фильма. 11 лет назад он, будучи совсем юным парнем, бросил все и переехал из Испании в Йыхви. За это время многое пережил, а заодно выучил эстонский и русский языки. Сейчас он учится онлайн на спортивного врача, а также работает тренером в футбольной школе Noova. Но, что же сподвигло испанца перебраться в Эстонию?