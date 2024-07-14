14.07.2024, 12:24
Испанский тренер бросил все ради девушки из Эстонии, выучил русский, эстонский и остался в Ида-Вирумаа обучать детей футболу(1)
Будет болеть за своих в финале Евро!
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В воскресенье состоится долгожданный финал чемпионата Европы по футболу, в котором Испания сыграет с Англией. Корреспондент RusDelfi отыскал в Йыхви испанского детского тренера по имени Даниэль Рекена. На северо-восток Европы испанца завела любовь.
Даниэлю Рекене сейчас 30. Его история похожа на сюжет из фильма. 11 лет назад он, будучи совсем юным парнем, бросил все и переехал из Испании в Йыхви. За это время многое пережил, а заодно выучил эстонский и русский языки. Сейчас он учится онлайн на спортивного врача, а также работает тренером в футбольной школе Noova. Но, что же сподвигло испанца перебраться в Эстонию?
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