Что известно о катастрофе Superjet 100 в Подмосковье

Что известно о разбившемся „суперджете“

Лайнер был выпущен в 2014 году и принадлежал компании „Газпромавиа“. Его производитель - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). С 2015 года самолет выполнял пассажирские рейсы. С 2019 года с этим бортом связаны три сообщения о технических неисправностях. Первое упоминание датируется апрелем 2019 года. Тогда у этого самолета не включился реверс левого двигателя. В 2022 году у авиалайнера вышла из строя система кондиционирования, обеспечивающая в самолете нагнетание и подачу воздуха в салон. На это событие обратила внимание Росавиация, даже поместив в свой отчет. В 2023 году „суперджет“ совершил экстренную посадку в аэропорту Новый Уренгой из-за малого остатка топлива. При этом бывший пилот авиакомпании „Аэрофлот“, который имеет опыт управления SSJ 100, пояснил DW, что ни один из этих случаев не является критическим.

По данным Минпромторга, разбившийся самолет „не был полностью импортозамещенным“. Однако он был оснащен двигателями французского производства SaM146. После введения санкций в отношении России из-за вторжения в Украину, российско-французская компания PowerJet, выпускающая двигатели SaM146 для самолета Superjet 100, прекратила их техобслуживание и ремонт. Восполнить эту потребность рынка российские производители пока не могут - собственного ремонтного обслуживания как двигателей, так и шасси в России нет, говорит директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Причину крушения установит МАК

Расследованием нынешней катастрофы SSJ 100 займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации. По мнению Ланецкого, российские власти должны быть заинтересованы в установке реальных причин. „МАК в целом, лояльная российским властям организация. Раньше большая часть рынка доверяла их расследованиям, но как сейчас обстоит дело - сложно сказать“, - говорит авиаэксперт, но предполагает, что результаты расследования в итоге могут сделать непубличными.