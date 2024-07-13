Прорыв в науке: в Эстонском университете естественных наук клонировали лошадь

Эмбриолог института ветеринарной медицины и животноводства Эстонского университета естественных наук Элина Цопп сказала, что первым важным шагом было создать клонированный эмбриона лошади. „Следующий важный момент наступит в августе, когда мы начнем пересадку клонированных эмбрионов суррогатным кобылам“, - сказала Цопп.

Донором генетического материала стал жеребец по кличке Водан, который за свою 21-летнюю спортивную карьеру добился успехов как в Америке, так и в Китае. К тому же оставил после себя многочисленное потомство.

По словам Элины Цопп, клонирование лошади необходимо прежде всего для сохранения исчезающих пород. „В Эстонии у нас есть три исчезающие породы лошадей: эстонская лошадь, торийская лошадь и эстонский тяжеловоз. В близлежащих странах – Скандинавии, Балтии – десятки исчезающих пород лошадей. Клонирование лошади позволяет заводчикам также клонировать своих элитных лошадей и таким образом снижать риски, связанные с разведением лошадей. Кроме того, это позволяет использовать в разведении бесплодных или стерилизованных лошадей“, - добавила Цопп.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.