Минобороны РФ сообщило, что ночью беспилотники атаковали три региона России. В Ростовской области загорелась нефтебаза

Ведомство уточнило, что два дрона были сбиты в Ростовской области, по одному в Белгородской и Курской областях. О последствиях атаки ведомство не сообщило. Власти Белгородской и Курской областей также об этом не рассказали.

В Цимлянском районе Ростовской области в результате атаки беспилотников загорелась нефтебаза, заявил глава региона Василий Голубев. По предварительным данным властей, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен третий ранг сложности, к 8 утра площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. Огонь тушат 49 спасателей, 14 единиц техники и пожарный поезд.

Видео пожара опубликовали телеграм-каналы. По данным Mash, нефтебазу в Цимлянске атаковали два беспилотника. Один из них упал в 20 метрах от промышленной площадки, а второй „попал по цели“.