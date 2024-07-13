Минобороны РФ сообщило, что ночью беспилотники атаковали три региона России. В Ростовской области загорелась нефтебаза
Дежурные средства ПВО в ночь на 13 июля перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника в трех регионах России, пишет Meduza со ссылкой на Минобороны РФ.
Ведомство уточнило, что два дрона были сбиты в Ростовской области, по одному в Белгородской и Курской областях. О последствиях атаки ведомство не сообщило. Власти Белгородской и Курской областей также об этом не рассказали.
В Цимлянском районе Ростовской области в результате атаки беспилотников загорелась нефтебаза, заявил глава региона Василий Голубев. По предварительным данным властей, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен третий ранг сложности, к 8 утра площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. Огонь тушат 49 спасателей, 14 единиц техники и пожарный поезд.
Видео пожара опубликовали телеграм-каналы. По данным Mash, нефтебазу в Цимлянске атаковали два беспилотника. Один из них упал в 20 метрах от промышленной площадки, а второй „попал по цели“.