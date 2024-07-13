Исторический момент: „Золотую бутсу“ по итогам Евро-2024 могут получить сразу несколько игроков

В УЕФА заявили, что вручат „Золотую бутсу“ Евро-2024 сразу шестью игрокам, если после финала в воскресенье между Англией и Испанией не удастся определить лучшего бомбардира турнира.

Харри Кейн и Дани Ольмо – двое из шести игроков, забивших по три гола на турнире, они сыграют в финале 14 июля. Также по три мяча на счету Коди Гакпо (Нидерланды), Жоржа Микаутадзе (Грузия), Джамала Мусиалы (Германия) и Ивана Шранца (Словакия).

Учитывая, что сразу шесть игроков забили по три гола, УЕФА объявил, что приз лучшего бомбардира будет разделен, если кто-то не выйдет в единоличные лидеры.

Эта политика отличается от предыдущего турнира, когда нападающий Португалии Криштиану Роналду был объявлен победителем из-за того, что, помимо пяти забитых голов, у него была одна голевая передача. Чех Патрик Шик, забивший 5 мячей, не получил награду, так как у него не было голевых передач.

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