Зарплата доярки – 2000 евро „на руки“: литовские фермеры предлагают жилье и питание, но работников не находят

На платформе Skelbiu.lt можно найти немало объявлений о вакансиях в сфере сельского хозяйства, зарплаты колеблются в пределах от минимальной до нескольких тысяч евро „на руки“.

Например, в Кайшядорском районе фермер ищет помощника для работы на складе зерна, зарплата – 924 евро „на руки“. В Кельмесском районе предлагается работа на ферме, предлагают место для всей семьи.

В Алитусском районе ищут подсобного работника на молочной ферме, зарплата – 1000-1500 евро „на руки“, предлагают жилье и питание.

А в Мажейкяйском районе доярке предлагают зарплату 1000–2000 евро „на руки“. В Рокишкском районе компания Auginimo formulė ищет доярку и предлагает ей зарплату 1000-1400 евро „на руки“.

В Плунгесском районе доярке предлагают зарплату в размере 1000–1500 евро „на руки“ плюс проживание. Комбайнерам, мастерам, работающих с техникой, трактористам Немалая часть фермеров предлагает работникам жилье.

Председатель Литовского союза фермеров Раймундас Юкнявичюс сказал Delfi, что больше всего фермеры страдают от нехватки рабочих рук. Особенно не хватает квалифицированных работников, которые могут работать с современной техникой.

„Тут конкуренция самая большая, поскольку способные, квалифицированные люди нужны во всех сферах. Общая тенденция такова, что в сельской местности ощущается большая нехватка рабочей силы.

В сельской местности не хватает рабочих рук, молодежь ищет не только хорошую работу, но и хорошие условия жизни. Школы, детские сады, другие услуги, в сельской местности этого не хватает. Тут фермеры не могут конкурировать, несмотря на хорошую зарплату, люди покидают сельскую местность“, – сказал Юкнявичюс.

Он подчеркнул, что люди живы не только работой и деньгами, в деревнях не хватает учебных учреждений, медицинских услуг. Их работодатели предоставить не могут. Юкнявичюс сказал, что крупные хозяйства трудоустраивают иностранцев.