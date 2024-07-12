Правда ли, что в Китае вывели огромную черешню?

Как сообщается в описании к вирусному ролику, селекционеры из Восточной Азии вывели вишню (в некоторых публикациях — черешню) величиной с кулак. В качестве доказательства приводится 7-секундный ролик, на котором можно увидеть очень крупные плоды на ветке дерева.

Видео стало популярным на разных платформах и сайтах: в TikTok один из роликов собрал более 6 млн просмотров, на Pikabu — 466 000, во „ВКонтакте“ — 104 000. Вирусным оно стало и в Telegram, где было опубликовано каналами „Топор 18+„ (2,6 млн просмотров), „Прямой эфир“ (834 000), „Топор Live“ (656 000), „Двач“ (317 000) и „КБ“ (254 000).

Плоды вишни и черешни — далеко не самые крупные в растительном мире. В 2021 году СМИ сообщали, что итальянские фермеры вывели черешню сорта Кармен с самыми тяжёлыми плодами — 33 г, что на 6 г больше предыдущего рекорда. Хотя масса для черешни действительно впечатляющая (обычно её плоды весят от 7 до 15 г, вишни — и вовсе 5–7 г), на размер „с кулак“ это никак не похоже.

Тем не менее результат селекционеров из Италии и по сей день зафиксирован на сайте Книги рекордов Гиннесса. Как сообщали японские СМИ, похожий сорт несколько лет назад вывели в префектуре Ямагата, и сопоставимый по размерам плод был продан на аукционе за 100 000 йен (около $630).

„Проверено“ не обнаружило в крупных СМИ на русском, английском и китайском языках появившихся в 2024 году сообщений о выведении рекордно крупного сорта черешни или вишни в Китае или какой-либо другой стране.

Вирусное видео — результат монтажа. В первом фрагменте на фоне видна обычная черешня (или вишня) на ветках, в последующих — колоновидная, для которой характерны массивные гроздья вдоль крупных ветвей, без дополнительного ветвления и расширения кроны. При этом плоды-гиганты появляются лишь в начале ролика.