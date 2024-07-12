Правда ли, что в Китае вывели огромную черешню?
В начале июля 2024 года по соцсетям разошлись кадры с плодами исполинских размеров. Мы проверили подлинность этого видео.
Как сообщается в описании к вирусному ролику, селекционеры из Восточной Азии вывели вишню (в некоторых публикациях — черешню) величиной с кулак. В качестве доказательства приводится 7-секундный ролик, на котором можно увидеть очень крупные плоды на ветке дерева.
Видео стало популярным на разных платформах и сайтах: в TikTok один из роликов собрал более 6 млн просмотров, на Pikabu — 466 000, во „ВКонтакте“ — 104 000. Вирусным оно стало и в Telegram, где было опубликовано каналами „Топор 18+„ (2,6 млн просмотров), „Прямой эфир“ (834 000), „Топор Live“ (656 000), „Двач“ (317 000) и „КБ“ (254 000).
Плоды вишни и черешни — далеко не самые крупные в растительном мире. В 2021 году СМИ сообщали, что итальянские фермеры вывели черешню сорта Кармен с самыми тяжёлыми плодами — 33 г, что на 6 г больше предыдущего рекорда. Хотя масса для черешни действительно впечатляющая (обычно её плоды весят от 7 до 15 г, вишни — и вовсе 5–7 г), на размер „с кулак“ это никак не похоже.
Тем не менее результат селекционеров из Италии и по сей день зафиксирован на сайте Книги рекордов Гиннесса. Как сообщали японские СМИ, похожий сорт несколько лет назад вывели в префектуре Ямагата, и сопоставимый по размерам плод был продан на аукционе за 100 000 йен (около $630).
„Проверено“ не обнаружило в крупных СМИ на русском, английском и китайском языках появившихся в 2024 году сообщений о выведении рекордно крупного сорта черешни или вишни в Китае или какой-либо другой стране.
Вирусное видео — результат монтажа. В первом фрагменте на фоне видна обычная черешня (или вишня) на ветках, в последующих — колоновидная, для которой характерны массивные гроздья вдоль крупных ветвей, без дополнительного ветвления и расширения кроны. При этом плоды-гиганты появляются лишь в начале ролика.
С помощью инструмента обратного поиска от Google „Проверено“ обнаружило кадры из этого видео в ролике, который 28 февраля 2024 года опубликовал в Instagram, Youtube и TikTok индонезийский пользователь Inspirasi Tanaman Buah (этот никнейм можно перевести как „вдохновение фруктами“). В каждой из соцсетей 19-секундный ролик сопровождался подписью: „Оказывается, в Индонезии без проблем растут вишни“ (или черешни; во многих иностранных языках эти понятия не различаются. — Прим. ред.). Все три ролика стали популярными и набрали сотни тысяч просмотров.
Однако фруктовый блогер из Индонезии, по всей видимости, не был автором фрагмента, в котором показаны огромные вишни. Ещё в мае 2023 года более полную версию ролика опубликовал американский TikTok-пользователь @love_fruitss. В том ролике, в частности, можно увидеть, как две большие черешни не срываются, а просто снимаются с ветки, причём остальные плоды на ней обычного размера. В индонезийском видео эти кадры вырезаны.
Цвет крупных плодов (как и их плодоножек) заметно отличается от остальных.
Конец плодоножки тоже выглядит необычно, с плоским срезом и „промышленным швом“ по диаметру.
Даже листья на плодоножках якобы с одной ветки заметно различаются.
В тот момент, когда человек, снимающий видео, разворачивает один из плодов, второй за счёт своего веса должен потянуть плодоножку вниз, однако он направлен вбок.
Всё это приводит к предположению, что два крупных плода, вокруг которых строится сюжет вирусного ролика и посвящённые ему новостные заметки, не настоящие.
И действительно, в интернет-магазинах можно приобрести множество больших пластмассовых черешен, весьма похожих на те, что показаны в ролике.
Многие посетители как американского, так и индонезийского блогов тоже сошлись во мнении, что в этих кадрах показаны пластиковые черешни. Вероятно, автор видео положил их на настоящую ветку и снял на камеру.
Итог: Фейк